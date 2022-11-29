TikTok fenomeni Katie Sigmond Büyük Kanyon’da golf oynayınca hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı

TikTok fenomeni Katie Sigmond sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan bir gönderisinin ardından hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon’da golf oynadığı anları paylaşan Sigmond tepki çekti. Büyük Kanyon’un yetkililerine yapılan ihbarın ardından yapılan açıklamada, “Şahıs için ihbarlar yapıldı ve mahkemeye çıkması bekleniyor. Kanyonun kenarına nesneler atmak yalnızca yasa dışı değil aynı zamanda yürüyüşçüleri ve aşağıda olabilecek vahşi yaşamı da tehlikeye atıyor” ifadelerine yer verildi.

PARA YA DA HAPİS CEZASI BEKLENİYOR

Adalet Bakanlığı'nın Ceza Kaynakları El Kitabına göre, milli park düzenlemelerinin ihlali, 100 dolar (yaklaşık 1.863 TL) para cezasından üç ay hapis cezasına kadar değişen cezalarla sonuçlanabilir. Sigmund sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kaldırmayı tercih ederken Reddit’te gönderi hala aktif bir şekilde paylaşılıyor.

Birçok Reddit kullanıcısı, gönderinin altına, kişinin davranışının "korkunç" olduğunu ve açıkça "saygısı olmadığını" söylemek için yorum yaptı. Bazıları onun park sisteminden men edilmesini önerdi.