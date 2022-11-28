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Yılanın ısırdığı adamın dili doktorlar tarafından hayatını kurtarmak için kesildi! “Her gece rüyamda gördüm”

28.11.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşayan ismi açıklanmayan bir adam her gece rüyasında yılan tarafından ısırıldığını görüyordu. Rüyasının anlamını öğrenmek için internette araştırma yapan adam en sonunda bir falcıya gitmeye karar verdi. Ancak bu sırada gerçek hayatta bir yılan tarafından ısırıldı. Hayati riski bulunan adamın yaşama devam edebilmesi için doktorlar dilini kesmeye karar verdi.

Yılanın ısırdığı adamın dili doktorlar tarafından hayatını kurtarmak için kesildi! “Her gece rüyamda gördüm”

Rüyasında yılan tarafından ısırıldığına dair rüyalar gören bir adam , onlardan nasıl kurtulacağına dair tavsiye almak için bir falcıya gitmeye karar verdi. Falcının tavsiyesini yerine getirmek için yılana adanmış bir tapınağa gitti ancak burada gerçek hayatta bir yılan tarafından ısırılan adam kabusu yaşadı. Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki Gobichettipalayam bölgesinde yaşayan 54 yaşındaki adam, zehirli sürüngen tarafından ısırıldıktan sonra dilinin kesilmek zorunda kaldığını anlattı.

YILANA TAPMASINI SÖYLEMİŞTİ

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Rüyalarının bilinçaltını derinden etkilediğini ifade eden falcı adamın bir yılanla yakın temasla bulunması gerektiğini ve ancak bu şekilde rüyalarının etkisini kaybedeceğini söylemişti. Yılana adanmış bir tapınağa giden adam falcının tavsiyesi üzerine dilini çıkartarak bir yılan yuvasının yanına uzandı. Ancak o anda yılanın kendisini ısırmasıyla hayatındaki en büyük hatayı yaptığını fark etti.

“CİDDİ DERECEDE ZARAR VERMİŞTİ”

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Erode Manian Tıp Merkezi başhekimi Dr S. Senthil Kumaran hastanın ciddili ağız kanamasıyla hastaneye başvurduğunu söyleyerek yılan zehrinin dilin yapısına ciddi oranda zarar verdiğini söyledi. Doktor Kumaran, “Ciddi derecede zarar vermişti. Böyle bir durumda hastayı kurtarmak için dilinin bir kısmını kesmemiz gerekti. Dilini kestikten sonra bile hayatını kurtarmak için dört gün boyunca yoğun bir tedavi uyguladık” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Dil yılan

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