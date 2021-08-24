Tıp literatürüne girdi! Mutfak bıçağıyla penisini kesti, 23 saat sonra yerine dikildi

İngiliz gazete DailyMail'deki habere göre, Birminghamlı 34 yaşındaki gencin cinsel organını kesmek için bir mutfak bıçağı kullanıldığı psikotik ataktan sonra evinde baygın bulunduğu belirtildi.

Paranoid şizofreni hastası olan ingilizin penisi 23 saat sonra tekrar yerine dikilirken korkunç yaralanmayla ilgili ayrıntılar ünlü tıp dergisi British Medical Journal'da yayımlandı.

Adı açıklanmayan adamın penisinin saatlerce ameliyatta kaldığı, söz konusu penisin ise hastaneye kadar buzlu suda bekletildiği öğrenildi. Sonraki haftalarda, enfeksiyonu önlemek için penisi her gün antiseptiklerle temizlendi ve antibiyotik kullanması reçete edildi.

EREKSİYON OLMASI 6 HAFTAYI BULDU

British Medical Journal'a göre adam, 6 hafta gibi kısa bir sürede tam bir ereksiyon elde edebildi. Dergide, "Kesilen organın önemi göz önüne alındığında, bu vaka literatürde en uzun sürede bir organın tekrar yerine dikilebildiğini gösterdi. Kan kaybı süresine rağmen replantasyon denendi" denildi.



