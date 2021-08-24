HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Tıp literatürüne girdi! Mutfak bıçağıyla penisini kesti, 23 saat sonra yerine dikildi

Tıp literatürüne girdi! Mutfak bıçağıyla penisini kesti, 23 saat sonra yerine dikildi

24.08.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Birmingham bölgesinde yaşayan bir adamın penisi kesildikten 23 saat sonra tekrar yerine dikildi. Paranoid şizofreni hastası olduğu söylenen kişinin atak sırasında böyle bir girişimde bulunduğu söyleniyor.

Tıp literatürüne girdi! Mutfak bıçağıyla penisini kesti, 23 saat sonra yerine dikildi

İngiliz gazete DailyMail'deki habere göre, Birminghamlı 34 yaşındaki gencin cinsel organını kesmek için bir mutfak bıçağı kullanıldığı psikotik ataktan sonra evinde baygın bulunduğu belirtildi.

Paranoid şizofreni hastası olan ingilizin penisi 23 saat sonra tekrar yerine dikilirken korkunç yaralanmayla ilgili ayrıntılar ünlü tıp dergisi British Medical Journal'da yayımlandı.

Adı açıklanmayan adamın penisinin saatlerce ameliyatta kaldığı, söz konusu penisin ise hastaneye kadar buzlu suda bekletildiği öğrenildi. Sonraki haftalarda, enfeksiyonu önlemek için penisi her gün antiseptiklerle temizlendi ve antibiyotik kullanması reçete edildi.

EREKSİYON OLMASI 6 HAFTAYI BULDU

British Medical Journal'a göre adam, 6 hafta gibi kısa bir sürede tam bir ereksiyon elde edebildi. Dergide, "Kesilen organın önemi göz önüne alındığında, bu vaka literatürde en uzun sürede bir organın tekrar yerine dikilebildiğini gösterdi. Kan kaybı süresine rağmen replantasyon denendi" denildi.

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da bu sabah! Helikopterlerle destek verdilerİstanbul'da bu sabah! Helikopterlerle destek verdiler
Dedeleri kimse tutamadı! Şaşkına çeviren anlarDedeleri kimse tutamadı! Şaşkına çeviren anlar
Korkunç! İç organları yol kenarında bulunduKorkunç! İç organları yol kenarında bulundu
Anahtar Kelimeler:
penis İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Ajansı Taliban'ın giremediği Pencşir'e girdi! İşte ilk kareler

Anadolu Ajansı Taliban'ın giremediği Pencşir'e girdi! İşte ilk kareler

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Dünyada bir ilk: Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verildi

Galatasaray son dakikada güldü!

Galatasaray son dakikada güldü!

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt!

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

Gündeminde Afganistan vardı! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Gündeminde Afganistan vardı! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.