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Tıp tarihinde ilk! Yenidoğan bebeğin midesinde 8 gelişmemiş fetüs çıkartıldı... Doktorlar şaşkına döndü

18.11.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinin Ramgarh bölgesinde özel bir hastanede yenidoğan bir bebeğin karnındaki şişkinlik doktorların dikkatini çekti. Doktolar ilk başta bebeğin karnında tümör olduğunu düşündü ancak acilen ameliyata alınan bebeğinin midesinden gelişmemiş 8 fetüs çıkartıldı. Daha önce bu tür vakalar olmasına rağmen, dünyada ilk kez sekiz embriyo bir arada bulundu.

Tıp tarihinde ilk! Yenidoğan bebeğin midesinde 8 gelişmemiş fetüs çıkartıldı... Doktorlar şaşkına döndü

Jharkhand'ın Ramgarh semtinde özel bir hastanede dünyaya gelen 21 günlük bebeğin karnındaki şişiknlik doktorların ilgisini çekti. Anne ve babası şişkinliğin geçmemesi üzerine hastaneye vaşvurmaya karar verdi. Sağlık görevlileri yenidoğan bebeğin tomografisini çektiler ve midesinde tümör olduğunu düşündüler. Kız bebek daha sonra Ranchi şehrinde bulunan Rani Çocuk Hastanesi ve Araştırma Merkezine nakledildi. Yapılan araştırmaların sonucunda bebeğin karnında tümör değil henüz gelişmemiş fetüslerin bulunduğu belirtildi.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

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Dr Muhammed İmran liderliğindeki ekip, kız bebeğin yaygun oalrak parazitik ikiz olarak bilinen fetüs içinde fetüs (FIF) olduğunu buldu. Bu tıpta yaşayan ikizin vücudunda fetüse benzeyen bir doku kütlesinin oluşması durumu olarak tanımlanır. Dünya genelinde son derece nadir görülen bu duruma dair Hindistan’da sadece 10 vakanın tespit edildiğini belirten doktorlar bebeği acilen ameliyata aldı.

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Doktorlar bebeği ameliyat ettikten sonra, bebeğin karın boşluğunda 8 kadar gelişmemiş fetüs olduğunu görünce şaşkına döndüler. Dr. İmran, operasyonun yaklaşık bir buçuk saatte başarıyla tamamlandığını belirtti. Kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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