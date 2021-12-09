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Tıraş olmaktan bıkan bir kadın, çareyi sakallarını uzatmakta buldu! Beden pozitifliğini savunan paylaşımları takdir topladı

09.12.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta "Peekaboo Pumpkin" adıyla paylaşımlar yapan 36 yaşındaki kadın, polikistik over sendromuna (PCOS) sahip olduğunu açıkladı. Hastalığı nedeniyle yüzündeki tüylerin uzadığından söz eden genç kadın, beden pozitifliğini savunarak durumunu kabul ettiğini dile getirdi. Uzun bir süredir çenesindeki tüyleri tıraş ettiğinden bahsetti ve bu durumu sona erdirip kendisiyle barıştığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla açıkladı.

Tıraş olmaktan bıkan bir kadın, çareyi sakallarını uzatmakta buldu! Beden pozitifliğini savunan paylaşımları takdir topladı

TikTok'ta "Peekaboo Pumpkin" adıyla yaptığı paylaşımlarla ünlenen genç bir kadın polikistik over sendromuna (PCOS) sahip olduğunu açıkladı. Hormonal problemlere bağlı olarak oluşan bu durum nedeniyle yüzündeki tüylerin uzadığından söz eden genç kadın, yıllarca bu durumla mücadele etti. İstenmeyen tüylerinden tıraş bıçağı, lazer ve epilasyon yöntemleriyle kurtuldu. Seneler içinde beden pozitifliği sayesinde durumu kabul ettiğinden söz eden genç kadın, sakallarının uzamasına izin verdiğini itiraf etti. Peekaboo Pumpkin kullanıcı adını kullanan genç kadın, “Lazer epilasyon işime yaramadı. Yüzümdeki tüylerin beni rahatsız etmediği ve onları kabul ettiğim yerde olmam yıllarımı aldı” dedi.

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SAKALINI ŞEKİLLENDİRMEYİ İHMAL ETMEDİ

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Yüzündeki istemeyen tüylerin uzamasına izin verdikten sonra sosyal medyada daha özgüvenli paylaşımlar yaptığını ifade eden “Peekaboo Pumpkin” isimli kullanıcı sakallarını şekillendirmesini gösteren paylaşımlarıyla viral oldu.

Sakalını sevmeyi öğrendikten sonra sosyal medya paylaşımlarını attıran "Peekaboo Pumpkin" istenmeyen tüylerini ördüğünü ve düzleştiriciyle şekillendirdiği videolarıyla popüler oldu. Hayranlarından bazıları onun sakalını bırakma kararını övdü.

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