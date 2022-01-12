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Titanik’in çocuk yıldızı Reece Thompson’dan şaşırtan açıklama: Filminden kazancım devam ediyor

12.01.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilen Titanik filmi yaklaşık 25 yıl önce vizyona girmişti. Başrollerini Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’ın paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda ise James Cameron oturmuştu. 1997 yılında vizyona giren film tarihin en yüksek hasılata sahip yapımları arasında yer aldı. Titanik’te henüz 5 yaşındayken rol alan ve sadece 3 sahnede oynayan Reece Thompson, filmin 25 yıl sonra bile hâlâ kendisine para kazandırdığını açıkladı.

Titanik’in çocuk yıldızı Reece Thompson’dan şaşırtan açıklama: Filminden kazancım devam ediyor

Sinema sektörünün klasiklerinden biri olarak kabul edilen Titanik tüm zamanların en başarılı yapımları arasında yer alıyor. Filmin gişe hasılatı kadar defalarca yayınlanan tekrarları da seyircinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Gişe başarısına ek olarak Titanik, 14 dalda Oscar’a aday oldu ve en iyi yönetmen ile en iyi film dahil 11 dalda Oscar kazanmayı başardı. Filmin müzikleri 25 yıl geçmesine rağmen ikonik hale geldi. Filmin başrollerinde bulunan isimlerin milyonlarca dolar kazandığı biliniyor ancak o dönemde henüz 5 yaşında olan ve filmde sadece 3 sahnesi bulunan çocuk oyuncu Reece Thompson’ın Titanik’ten düzenli olarak telif geliri kazandığını açıklaması herkesi şaşırttı.

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OYUNCULUĞU BIRAKTI

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Şimdilerde 30 yaşında olan çocuk oyuncu Reece Thompson, Utah’ta bir kayak ve snowboard tesisinde dijital pazarlama direktörü olarak çalışıyor. Oyunculuk çalışmalarına ara veren Thompson, Titanik’in çekimleri sırasında yaşadıklarına dair pek bir şey hatırlamadığını ifade etti. Anne ve babasıyla beraber filmde üçüncü sınıf yolcuyu canlandıran Reece Thompson, Business Insider’a yaptığı açıklamada, “Tamamen tesadüf eseri Titanik’te rol aldım. Anneme bir benzin istasyonu reklamı ve film teklifi sunuldu. Annem filmi seçti. Bu garip çünki filmle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum” dedi.

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“KÖTÜ BİR KARAR DEĞİLDİ”

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Filmin tekrarlarının yayınlanmasından sonra her ay düzenli olarak 200-300 dolar kazandığını ifade eden Thompson, “Sonunda tarihin en yüksek hasılat yapan filmlerinden biri olduğu ortaya çıktı, bu yüzden geçmişe bakıldığında oldukça tuhaf. Annem şöyle dedi: ‘Hadi yapalım. Harika olacak. Film berbat olsa bile onu göreceğiz.’ Açıkçası, sonunda patladı, bu yüzden bu onun adına kötü bir karar değildi, orası kesin.” diye konuştu.

Set zamanlarına ilişkin olarak pek bir şey hatırlamadığını söyleyen Thompson, sadece İrlanda aksanı nedeniyle zorluk yaşandığını anımsadığını söyledi. Thompson, “Dinlerseniz, kulağa pek de İrlanda aksanıyla konuşuyorum gibi gelmiyor. Ama konuşma koçunun yaptığı şeyi taklit etmeye çalıştığımı hatırlıyorum.” ifadelerini kullandı.

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