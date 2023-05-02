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Titanik’in çocuk yıldızıydı! Son halini görenler gözlerine inanamadı... 25 yıl sonra ortaya çıktı

02.05.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrollerini paylaştığı sinema dünyasının kült filmleri arasında gösterilen Titanik’in çocuk yıldızı 25 yıl sonra ortaya çıktı. Titanik’te henüz 5 yaşındayken rol alan ve sadece 3 sahnede oynayan Reece Thompson, filmin 25 yıl sonra bile hâlâ kendisine para kazandırdığını açıkladı.

Titanik’in çocuk yıldızıydı! Son halini görenler gözlerine inanamadı... 25 yıl sonra ortaya çıktı

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan beyaz perde de yerini alan Titanik filmi 1997 yılında vizyona girdiğinde hasılat rekoru kırmıştı. Yönetmen koltuğundan James Cameron’un oturduğu filmde Reece Thompson, İrlandalı bir çocuğu oynamıştı. Filmde sadece tek bir repliği bulunan ve 3 sahnede gözüken Thompson sevimli halleriyle seyircilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

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14 dalda Oscar adayı olan ve en iyi film ile en iyi yönetmen dalları da dahil olmak üzere 11 Oscar kazanan bir filmde rol aldıktan sonra şimdilerde oyunculuk kariyerini noktalayan Thompson Titanik’te hala telif geliri aldığını söyledi.

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30 yaşında olan Thompson, Utah’ta bir kayak ve snowboard tesisinde dijital pazarlama direktörü olarak çalışıyor.

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Filmde anne ve babasıyla beraber filmde üçüncü sınıf yolcuyu canlandıran Reece Thompson, “Tarihin en çok hasılat yapan filmlerinden birinde rol aldım. Bu gerçekten çok tuhaf. Ailecek bize güzel bir anı olarak kalmasını istemiştik. Öyle de oldu” dedi.

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