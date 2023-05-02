Titanik’in çocuk yıldızıydı! Son halini görenler gözlerine inanamadı... 25 yıl sonra ortaya çıktı

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan beyaz perde de yerini alan Titanik filmi 1997 yılında vizyona girdiğinde hasılat rekoru kırmıştı. Yönetmen koltuğundan James Cameron’un oturduğu filmde Reece Thompson, İrlandalı bir çocuğu oynamıştı. Filmde sadece tek bir repliği bulunan ve 3 sahnede gözüken Thompson sevimli halleriyle seyircilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI

14 dalda Oscar adayı olan ve en iyi film ile en iyi yönetmen dalları da dahil olmak üzere 11 Oscar kazanan bir filmde rol aldıktan sonra şimdilerde oyunculuk kariyerini noktalayan Thompson Titanik’te hala telif geliri aldığını söyledi.

30 yaşında olan Thompson, Utah’ta bir kayak ve snowboard tesisinde dijital pazarlama direktörü olarak çalışıyor.

Filmde anne ve babasıyla beraber filmde üçüncü sınıf yolcuyu canlandıran Reece Thompson, “Tarihin en çok hasılat yapan filmlerinden birinde rol aldım. Bu gerçekten çok tuhaf. Ailecek bize güzel bir anı olarak kalmasını istemiştik. Öyle de oldu” dedi.