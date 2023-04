Harry Potter efsanesi geri dönüyor! Bu kez dizi olarak seyircisinin karşısına çıkacak... İlk tanıtım geldi

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Harry Potter efsanesi bu kez bambaşka bir oyuncu kadrosuyla dizi olarak sevenlerinin karşısına çıkacak. J.K. Rowling tarafından kaleme alınan 7 kitaplık Harry Potter’ın maceraları daha öncesinde 8 farklı filme uyarlanmıştı. Daniel Radcliffe’in başrolünü üstlendiği filmlerin gişe rekorlarını alt üst etmesinden sonra Harry Potter bu kez dizi olarak sevenlerini selamlayacak.

Harry Potter’ın maceralarını seyircisine sunacak olan dizinin ilk tanıtımı sosyal medyadan paylaşıldı. HBO Max tarafından paylaşılan tanıtım Harry Potter sevenlerince büyük bir coşkuyla karşılandı.

Your Hogwarts letter is here.



Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch