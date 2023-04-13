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Harry Potter efsanesi geri dönüyor! Bu kez dizi olarak seyircisinin karşısına çıkacak... İlk tanıtım geldi

13.04.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz yazar J.K Rowling’in sinema perdesine uyarlanan kitap serisi Harry Potter tüm dünyada ses getirmeyi başarmıştı. Sinemada gişe rekorları kıran Harry Potter serisi bu kez dizi olarak sevenlerinin karşısına çıkacak.

Harry Potter efsanesi geri dönüyor! Bu kez dizi olarak seyircisinin karşısına çıkacak... İlk tanıtım geldi

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Harry Potter efsanesi bu kez bambaşka bir oyuncu kadrosuyla dizi olarak sevenlerinin karşısına çıkacak. J.K. Rowling tarafından kaleme alınan 7 kitaplık Harry Potter’ın maceraları daha öncesinde 8 farklı filme uyarlanmıştı. Daniel Radcliffe’in başrolünü üstlendiği filmlerin gişe rekorlarını alt üst etmesinden sonra Harry Potter bu kez dizi olarak sevenlerini selamlayacak.

İLK TANITIMI YAYINLANDI

Harry Potter’ın maceralarını seyircisine sunacak olan dizinin ilk tanıtımı sosyal medyadan paylaşıldı. HBO Max tarafından paylaşılan tanıtım Harry Potter sevenlerince büyük bir coşkuyla karşılandı.


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HBO Max dizi harry potter

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