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Titanik'in enkazını ararken Atlas Okyanusu'nda kayboldu! İngiliz milyarderin de denizaltıda olduğu ortaya çıktı

19.06.2023 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlardan biri, Atlas Okyanusu'nda kayboldu. Her 15 dakikada bir sinyal gönderen denizaltı aracından 7 saatten uzun süredir haber alınamıyor. İngiliz milyarder Hamish Harding'in de Titanik enkazında kaybolan denizaltıda olduğu açıklandı.

Titanik'in enkazını ararken Atlas Okyanusu'nda kayboldu! İngiliz milyarderin de denizaltıda olduğu ortaya çıktı

Özel bir şirket olan OceanGate Expeditions tarafından Titanik’in enkazına düzenlenen tur sırasında Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltıyı arama çalışmaları devam ederken, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın İngiliz sahibi milyarder Hamish Harding'in de denizaltıda olduğu bildirildi.

Harding'in üvey oğlu Brian Szasz, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, babasının Titanik'e inen araçta bulunduğunu belirterek, herkesin dua etmesini istedi. Daha sonra Szasz, söz konusu paylaşımını silerek, "Annem gizlilik nedeniyle paylaşımımı ve ilgili diğer paylaşımları silmemi istedi. Desteğiniz için teşekkürler." ifadesini kullandı.

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TWITTER'DAN PAYLAŞMIŞTI

Action Aviation'ın da olay öncesi Twitter hesabından "Denizaltı başarıyla hareket etti, Hamish şu anda dalıyor." paylaşımında bulundu.
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İngiliz yayın kuruluşu Sky News'in haberine göre, içinde kaç turistin bulunduğu bilinmeyen aracı kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü açıklayan ABD merkezli "OceanGate Expeditions" adlı şirket, normalde her 15 dakikada bir sinyal alması gereken araçtan 7 saatten uzun süredir haber alınamıyor.

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ŞİRKET DENİZALTININ KAYBOLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

"OceanGate Expeditions" adlı şirket, denizaltına inebilen bir turistik aracının bugün Titanik batığına indiği esnada kaybolduğunu duyurmuştu.

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Lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmış, 5 gün sonra da bir buzdağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

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ENKAZ 3 BİN 800 METRE DERİNLİKTE

Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmiş geminin enkazı ise 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. Titanik’in enkazı, Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor. Öte yandan, Amazon’un sahibi ABD’li milyarder Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'in beşinci ticari uçuşunda yolcu olarak geçen yıl uzaya çıkan Harding, Kuzey ve Güney Kutupları üzerinden dünyayı dolaşarak Guinness Dünya Rekoru kırmıştı. (AA-İHA)

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denizaltı titanik

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