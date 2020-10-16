Tivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adres

Tivibu özellikle son yıllarda sıkça kullanılmaya başlanan, kullanıcılara evlerindeki televizyon haricinde hem bilgisayarlarından hem de cep telefonlarından istedikleri dizi, film, belgesel gibi içeriklere ulaşmalarını kolaylaştıran bir sistem. İstediğiniz her an elinizin altında bulunan binlerce farklı içeriğe kolaylıkla ulaşabilir, daha sonra izlemek için kayıt edebilirsiniz. Özellikle sinema tutkunları ya da birden fazla dizi izleyip hiçbirini kaçırmak istemeyenler için büyük bir fırsat sunan Tivibu iletişim no'sunu, Tivibu arıza tel. ve müşteri hizmetleri numaralarını sizler için derledik. Tivibu gibi birçok kurumun teknik destek servisine başvurmak, arıza telefonlarına ulaşabilmek bazen zaman alabilir. Bu yazımızda sizlere Tivibu’ya nasıl ulaşmanız gerektiğini anlatan bilgileri derledik. Tivibu müşteri hizmetlerinin yoğunluğuna bağlı olarak size en kısa zamanda dönüş yapılacaktır.

Tivibu İletişim ve Adres Bilgileri

Bazı işlemlerinizi çözüme daha kolay kavuşturmak için Tivibu genel merkezini ziyaret edebilirsiniz. Tivibu iletişim numarasına ve genel merkez adresine buradan ulaşabilirsiniz.