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Tivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adres

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 14:42 | Son Güncelleme

Tivibu hizmetini satın almak için şehrinizde bulunan bayilerine gidebilir, internet üzerinden ya da Tivibu müşteri hizmetlerinden kolaylıkla işinizi halledebilirsiniz. Tivibu işlemlerinizi farklı yollardan halledebilmek adına sizin için derlediğimiz bu yazımızla, Tivibu iletişim numarası, Tivibu teknik destek gibi pek çok numaraya kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Tivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adres

Tivibu özellikle son yıllarda sıkça kullanılmaya başlanan, kullanıcılara evlerindeki televizyon haricinde hem bilgisayarlarından hem de cep telefonlarından istedikleri dizi, film, belgesel gibi içeriklere ulaşmalarını kolaylaştıran bir sistem. İstediğiniz her an elinizin altında bulunan binlerce farklı içeriğe kolaylıkla ulaşabilir, daha sonra izlemek için kayıt edebilirsiniz. Özellikle sinema tutkunları ya da birden fazla dizi izleyip hiçbirini kaçırmak istemeyenler için büyük bir fırsat sunan Tivibu iletişim no'sunu, Tivibu arıza tel. ve müşteri hizmetleri numaralarını sizler için derledik. Tivibu gibi birçok kurumun teknik destek servisine başvurmak, arıza telefonlarına ulaşabilmek bazen zaman alabilir. Bu yazımızda sizlere Tivibu’ya nasıl ulaşmanız gerektiğini anlatan bilgileri derledik. Tivibu müşteri hizmetlerinin yoğunluğuna bağlı olarak size en kısa zamanda dönüş yapılacaktır.

Tivibu İletişim ve Adres Bilgileri

Bazı işlemlerinizi çözüme daha kolay kavuşturmak için Tivibu genel merkezini ziyaret edebilirsiniz. Tivibu iletişim numarasına ve genel merkez adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Adres: Esentepe Mah. Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi, C Blok No: 16 Şişli 34394 İstanbul

Telefon: 0 212 306 10 00

Faks: 0212 306 10 10

Tivibu Müşteri Hizmetleri Numaraları

İşlemlerinizi gerçekleştirmek için başvuracağınız ilk yöntem Tivibu müşteri hizmetleri ile iletişime geçmektir. Tivibu telefon numarası olarak 444 5 444 ve 0 212 306 10 00 numaralarını arayabilirsiniz. Bu numaralardan herhangi birini aradığınızda işleminize göre tuşlar üzerinden halledebilir veya Tivibu müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz.

Tivibu Go Müşteri Hizmetleri

444 5 375 numaralı telefondan Tivibu Go müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Veya direkt Tivibu Go sayfasına bağlanmak için TIKLAYINIZ.

Tivibu Web Sitesi İşlemleri

Aşağıda paylaştığımız web sitesi linkine tıklayarak Tivibu’nun resmi web sitesi üzerinden işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Yapmak istediğiniz hemen her türlü işlemin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tivibu web sitesi üzerinden online işlem merkezine ulaşıp pek çok işleminizi buradan halledebilirsiniz. Online işlem merkezi ile yapabileceğiniz işlemler şunlardır:

  • Faturalarınızı görüntüleyebilir, ödeyebilir, fatura gönderim seçeneklerinizi düzenleyebilirsiniz.

  • Tarife bilgilerinizi kontrol ederek değiştirebilirsiniz.

  • Hizmet numaranızı, paket ve satın aldığınız ürünlere ait detayları öğrenebilirsiniz.

  • Kota işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tivibu web sitesi üzerinden işlem yapmak için TIKLAYINIZ.

Tivibu Online İşlem Merkezine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Tivibu Destek Sayfasına Nasıl Ulaşılır?

Tivibu'nun destek sayfasında sıkça sorulan soruların cevaplarını bulabilir, kendi sorunuzu yetkililere iletebilirsiniz.

Tivibu destek hizmetine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Tivibu Teknik Servis

444 5 375 Tivibu Müşteri Hizmetleri'nden de gerekli desteği alabilirsiniz.

Direkt olarak Tivibu teknik servis ve destek sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Tivibu Şikayet Hattı

Tivibu ile ilgili tüm şikayet ve önerilerinizi yazıda bahsettiğimiz kanallar aracılığıyla ilgili kişilere ulaştırabilirsiniz. Bunlar dışında aşağıda paylaşılan link üzerinden şikayet ve önerinize göre formu doldurup yetkililere iletebilirsiniz.

Şikayet ve öneri formu için TIKLAYINIZ.

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