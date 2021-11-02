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Tiyatro sanatçısı Arzu Akın hayatını kaybetti

02.11.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatro sanatçısı Arzu Akın, yaşamını yitirdi. Acı haberi Oyuncular Sendikası, sosyal medyadan duyurdu.

Tiyatro sanatçısı Arzu Akın hayatını kaybetti

'Karar Kimin', 'Hamlet', 'Sherlock Holmes' ve 'Kuş Kafesi' gibi tiyatro oyunlarında yer alan sanatçı Arzu Akın, hayatını kaybetti.

Acı haberi Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz, sevgili meslektaşımız Arzu Akın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.


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