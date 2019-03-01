TLC'den ilk yerli program! Ne zaman başlıyor?

İlk kez kendi yerel içeriğini ekranlara taşıyacak kanal, Doctor B olarak tanınan dünyaca ünlü Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur ile yepyeni bir programa imza atıyor.

6 Mart Çarşamba günü TLC ekranlarında başlayacak 'Bu Ben Miyim?' programında Doctor B, her bölümde mağduriyet yaşamış üç hastasının estetik kaygılarını giderecek, kısa süre içerisinde muazzam bir değişim yaşamalarını sağlayacak.

*Dr. Nowzaradan TLC'de yayınlanan 'Ağır Yaşamlar' belgeselinin ünlü doktoru. Dr. Nowzaradan ağır obezite hastalarını tedavi etmekle tanınıyor.



