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TOGG için geri sayım! 250 bin noktaya kurulacak

06.11.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken, tıpkı benzinlikler gibi araç şarj noktalarının da artırılmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 250 binden fazla yere araç şarj noktaları kurulacak. İşte detaylar…

TOGG için geri sayım! 250 bin noktaya kurulacak

Şarjlı araç sayısı her geçen gün artarken, TOGG başta olmak üzere 2 milyonfan fazla aracın yola çıkması için hazırlıklar başladı. Konuyla ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamuya açık şarj noktalarının 250 binden fazla olacağını duyurdu. Elektrikli şarj üniteleri Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI GEREKLİ HAZIRLIKLARI SÜRDÜRÜYOR

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı"nda, şarj üniteleri ve istasyonların kurulumu için elektriksel gerekler, ünitelerin yerleştirilecekleri yerlerle ilgili konum, şarj yönteminin seçimi, ünitelerin montajı ile ilgili tavsiyeler ve işaretleme gerekleri yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Otomobili planlanan takvim doğrultusunda ilerlerken, Bakanlık da gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyor.

TOGG için geri sayım! 250 bin noktaya kurulacakk

ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA BİRLİKTE ŞARJ ALTYAPISI DA BÜYÜYECEK

2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor. Artan elektrikli araç kullanımına paralel olarak 250 binden fazla kamuya açık şarj noktasına ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor. Böylece gelecek yıllarda elektrikli araçlarla birlikte şarj altyapısının da çok hızlı şekilde büyümesi bekleniyor. Bu kapsamda şarj ekosistemini kısa zamanda istenilen seviyeye ulaştırmak amacıyla teknik standartlar, mevzuat düzenlemeleri ve yatırım destekleri gibi önemli başlıklarda atılacak adımlar hayata geçirilmeye başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda "Elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları hakkında 2 önemli standart yayımladık" diye ifade ettiği standardın detayları oluşturuldu.

TOGG için geri sayım! 250 bin noktaya kurulacakk

BAKAN VARANK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bakan Varank, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye’nin Otomobili'nin test süreçleri planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Bakanlık olarak bizler de gerekli altyapı hazırlıklarını yapıyoruz. TOGG, üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrik araç kullanımını destekler seviyede olması için çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan standartlar, elektrikli araçlara dair bir ekosistem ile altyapı ve yan sanayisinin hızlı bir biçimde oluşumuna katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

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