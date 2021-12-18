HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. TOGG’un logosunun anlamı ve sembolü nedir? Yerli otomobil TOGG logosu yorumları!

TOGG’un logosunun anlamı ve sembolü nedir? Yerli otomobil TOGG logosu yorumları!

18.12.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil TOGG’un yeni logosu paylaşıldı. ‘’Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası’’ ifadeleriyle paylaşılan turkuaz renginde iki ok işaretinin yer aldığı yerli otomobil TOGG’un logosu ile ilgili Twitter’dan da yorumlar yapıldı.

TOGG’un logosunun anlamı ve sembolü nedir? Yerli otomobil TOGG logosu yorumları!

Kısa zaman sonra yollarda olması beklenen Türkiye’nin otomobili TOGG’un yeni logosu, birçok Twitter kullanıcıları tarafından beğenilmedi. Logo için ABD, Avrupa Birliği, Rusya, Çin, Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan ve Türkiye'de gerekli tescil işlemlerinin başlatıldığı açıklandı.

YERLİ OTOMOBİL TOGG’UN LOGOSUNUN ANLAMI NEDİR?

TOGG'un yeni logosu, ''akıl-kalp, insan-teknoloji, doğu-batı, birlik-çokluk ve bilim-sanat'' gibi ifadelerle paylaşıldı.

TOGG’un logosunun anlamı ve sembolü nedir? Yerli otomobil TOGG logosu yorumları!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığında kurulan Siro şirketinin, proje bazlı devlet desteğinden faydalanarak Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyete geçireceği batarya hücresi ve modül üretimi tesisi, yaklaşık 2 bin 200 kişilik istihdam sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, elektrikli otomobillerin en kritik parçası olan batarya üretimi konusunda önemli bir adım attı.

TOGG ile Çinli enerji devi Farasis'in ortaklığında kurulan Siro şirketi, Gemlik'te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuruyor. 30 milyar liralık 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavat saat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye'nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak.

Siro'nun üretim yapacağı Gemlik'teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri de geliştirilecek.

TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek Siro, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

Bu yatırımla 400'ü nitelikli olmak üzere, 2 bin 200 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gelişmeyi Twitter hesabından duyurmuş, "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak." ifadelerini kullanmıştı. Varank, paylaşımında, Siro'nun yatırımına proje bazlı devlet desteği imkanı sağlayan ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına da yer vermişti.

ADI İPEK YOLU'NDAN GELİYOR

Bakanlık açıklamasında, fabrikanın yapımına uzanan sürece ilişkin de bilgi verildi.

Buna göre, 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrisinin en büyük ihtiyacı olan batarya üretimi konusunda ilk olarak TOGG ile Farasis Energy, Türkiye'de ortak batarya üretim tesisi kurmak için anlaştı. İki şirket, doğu ve batıyı birbirine bağlayan ve medeniyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayan tarihi İpek Yolu'nun İngilizcesi olan "Silk Road"un kısaltılması olan Siro adlı şirketle güçlerini birleştirdi.

Siro'nun kurulmasının ardından şirketin ortakları olan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Farasis Energy Kurucu Ortağı Dr. Keith Kepler, TOGG'un hem tanıtımını yapan hem de fabrikasının temelini atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ekim ayında gerçekleşen ziyaret öncesinde Siro heyeti, Bakan Varank ile de bir araya geldi. Bu görüşmede, Hisarcıklıoğlu ve Kepler, yatırım planı ve teşvik başvuru dosyasını imzalayarak Varank'a sundu.

İşte yerli otomobil TOGG’un yeni logosuyla ilgili Twitter’dan gelen yorumlar…

TOGG’un logosunun anlamı ve sembolü nedir? Yerli otomobil TOGG logosu yorumları!

TOGG’un logosunun anlamı ve sembolü nedir? Yerli otomobil TOGG logosu yorumları!

TOGG’un logosunun anlamı ve sembolü nedir? Yerli otomobil TOGG logosu yorumları!

TOGG’un logosunun anlamı ve sembolü nedir? Yerli otomobil TOGG logosu yorumları!

TOGG’un logosunun anlamı ve sembolü nedir? Yerli otomobil TOGG logosu yorumları!

TOGG’un logosunun anlamı ve sembolü nedir? Yerli otomobil TOGG logosu yorumları!

TOGG’un logosunun anlamı ve sembolü nedir? Yerli otomobil TOGG logosu yorumları!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı
PARTNERMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişmeMerakla bekleniyordu! AGİ'de yeni gelişme
Resmen tanıtıldı! 1.6 milyondan fazla konfigürasyonu varResmen tanıtıldı! 1.6 milyondan fazla konfigürasyonu var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Apple Türkiye'den yeni zam kararı! İşte yeni fiyatlar

Apple Türkiye'den yeni zam kararı! İşte yeni fiyatlar

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

Kılıçdaroğlu: O andan itibaren döviz düşer

AGİ kalktı mı? İşte AK Parti'nin kanun teklifinin detayları

AGİ kalktı mı? İşte AK Parti'nin kanun teklifinin detayları

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Çığlığını duyan koştu! Sokak ortasında saçından tutup sürükledi

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

Erdoğan açıkladı! Hedef 75 milyar dolar

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.