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  4. Tokat’ta 6 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye görüntülendi

Tokat’ta 6 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye görüntülendi

17.06.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 6 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza; Ahmet Yesevi Mahallesi 15 Temmuz Şehidi Birol Yavuz Caddesi'nde meydana geldi.

FECİ KAZA KAMERADA

Ali Ö. (32) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil ters döndü. Kaza anı ise belediyenin mezarlık birimi güvenlik kameralarına yansıdı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI YARDIMA KOŞTU

Görüntülerde kazanın ardından belediye çalışanlarının yaralılara yardım etmek için koştuğu anlar yer aldı. Kazada yaralanan 6 kişi belediye ekiplerinin yardımı ile otomobilden çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat

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