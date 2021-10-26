HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tokat'ta feci kaza! Virajı alamayan kamyonet 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta feci kaza! Virajı alamayan kamyonet 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

26.10.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Zile ilçesinde, sürücüsünün virajı alamadığı kamyonetin 100 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta feci kaza! Virajı alamayan kamyonet 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Zile- Yıldıztepe yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Cengiz Akan (32) yönetimindeki kamyonet, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Cengiz Akan ile Ferhat Çertel (28) ve Ercan Çertel'in (33) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Mehmet Ergür ise sağlık ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Dur" ihtarına uymadı, savunması şaşırttı: Sirenleri para ile satıyorlar"Dur" ihtarına uymadı, savunması şaşırttı: Sirenleri para ile satıyorlar

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bel ve boyun fıtığı nedenleri ve belirtileri nelerdir?Bel ve boyun fıtığı nedenleri ve belirtileri nelerdir?
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Polis: Neden durmadın? Sürücü: Parayla satıyorlarPolis: Neden durmadın? Sürücü: Parayla satıyorlar
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt: Sen saraylarında takıl

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt: Sen saraylarında takıl

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Erdoğan: Her evde, kapıcısında araba var

Akıncı'nın Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki: Çapını aşar

Akıncı'nın Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki: Çapını aşar

ABD Dışişleri Bakanlığından büyükelçi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığından büyükelçi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.