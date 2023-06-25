Tokat'ta feci trafik kazası! Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Tokat'ta otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Tokat-Almus yolu Serince mevkiinde meydana geldi. Tokat istikametine giden K.Y. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen M.S. idaresindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışanının etkisiyle otomobil hurdaya dönerken kamyon ise devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan anne Ş.Y. (34), çocukları B.E.Y.(12) ve E.M.Y.(6) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri ise ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

