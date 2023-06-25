HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tokat'ta feci trafik kazası! Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Tokat'ta feci trafik kazası! Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

25.06.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Almus ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Tokat'ta otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Tokat-Almus yolu Serince mevkiinde meydana geldi. Tokat istikametine giden K.Y. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen M.S. idaresindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışanının etkisiyle otomobil hurdaya dönerken kamyon ise devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan anne Ş.Y. (34), çocukları B.E.Y.(12) ve E.M.Y.(6) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri ise ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan ve Stoltenberg arasında kritik görüşmeErdoğan ve Stoltenberg arasında kritik görüşme
İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı! Meral Akşener'den zehir zemberek sözler: 'Hayatımın en büyük pişmanlığı...'
Rusya'da Wagner krizi! Putin'den ilk açıklamaRusya'da Wagner krizi! Putin'den ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan ilk sadeleştirme adımı!

Merkez Bankası'ndan ilk sadeleştirme adımı!

Gören bir daha bakıyor! Böylesi ancak Karadeniz'de olur

Gören bir daha bakıyor! Böylesi ancak Karadeniz'de olur

Arda Güler için servet verdiler

Arda Güler için servet verdiler

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

İsyan sonrası Putin'den ilk açıklama! Gözünü oradan ayırmıyor

İsyan sonrası Putin'den ilk açıklama! Gözünü oradan ayırmıyor

190 bin dolara 6 daire aldı, 1 hafta sonra hayatının şokunu yaşadı!

190 bin dolara 6 daire aldı, 1 hafta sonra hayatının şokunu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Sakız gibi çiğnedi

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.