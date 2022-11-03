MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tokatçı filminin Emine'siydi! Nazan Saatçi'nin son hali olay oldu

Tokatçı filminin Emine'siydi! Nazan Saatçi'nin son hali olay oldu

03.11.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu, 1983 yapımı Tokatçı filminde canlandırdığı Emine karakteriyle tanınan Nazan Saatçi sosyal medyayı aktif kullanıyor. Güzel oyuncu Nazan Saatçi yıllara meydan okunuyor. Tokatçı filminin Emine'si son pozlarıyla olay oldu.

Tokatçı filminin Emine'siydi! Nazan Saatçi'nin son hali olay oldu

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen ve Ünal Gürel'inoynadığı Tokatçı filminde Emine karakterini canlandıran Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi'nin son hali olay oldu.

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan oyuncu sosyal medyada son halini paylaştı.

64 yaşında olan Yeşilçam yıldızını yıllar eskitememiş... Sosyal medyada günlük hayatına dair paylaşımlar yapan Nazan Saatçi'nin son halini görenler "Halen değişmeyen bir güzellik", "Genç kalma sırrınız ne?", "Genç oyunculardan bile güzel" yorumları yaptı.

3483939_eb1c493ecec4ee3d1924cd3fc81420ad_640x640

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEMİŞTİ

Ah Bu Sevda, Baba Kartal, Gelin Kayası, Fakir, Aşk Pınarı, Ölümsüz, Kahreden Kurşun, Yuva, Sessiz Karanlık ve Afacan Tatlı Bela gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu 1978 yılında Tercüman–İnci Gazetesi tarafından düzenlenen yarışmada birinci olmuş ve Sinema Kraliçesi tacını takmıştı.

2

Saatçi, Miss Europe International ve 1983 Miss Asia Pasific yarışmalarında da ikinci oldu.

3

İlginizi Çekebilir

Geceye sütyensiz geldi! Yıllara meydan okuyan modelin cesur tarzı

Geceye sütyensiz geldi! Yıllara meydan okuyan modelin cesur tarzı

 Flaş karar! Uğur Güneş ile o dizide oynayacak

Flaş karar! Uğur Güneş ile o dizide oynayacak

 Gelinine de kızına da altın kemer taktı! Kızı bakın ne dedi

Gelinine de kızına da altın kemer taktı! Kızı bakın ne dedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gönül Dağı'nın Selma'sı sevgilisiyle pozunu paylaştı! '41 kere maşallah'Gönül Dağı'nın Selma'sı sevgilisiyle pozunu paylaştı! '41 kere maşallah'
Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdiKendisinden 48 yaş büyük Amerikalıyla evlenmişti! Ünlü oyuncu muradına erdi
Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal Nazan Saatçi sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Elbiseye sığamayınca... 'Kalçamdan geçmedi'

Elbiseye sığamayınca... 'Kalçamdan geçmedi'

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Benzin ve LPG'ye zam...

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Benzin ve LPG'ye zam...

Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar maaş alacak?

Yeni zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim ne kadar maaş alacak?

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Bir kaşığı vücutta iltihabı anında kurutur, ömrü uzatır

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.