Tokatçı filminin Emine'siydi! Nazan Saatçi'nin son hali olay oldu

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen ve Ünal Gürel'inoynadığı Tokatçı filminde Emine karakterini canlandıran Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi'nin son hali olay oldu.

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan oyuncu sosyal medyada son halini paylaştı.

64 yaşında olan Yeşilçam yıldızını yıllar eskitememiş... Sosyal medyada günlük hayatına dair paylaşımlar yapan Nazan Saatçi'nin son halini görenler "Halen değişmeyen bir güzellik", "Genç kalma sırrınız ne?", "Genç oyunculardan bile güzel" yorumları yaptı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEMİŞTİ

Ah Bu Sevda, Baba Kartal, Gelin Kayası, Fakir, Aşk Pınarı, Ölümsüz, Kahreden Kurşun, Yuva, Sessiz Karanlık ve Afacan Tatlı Bela gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu 1978 yılında Tercüman–İnci Gazetesi tarafından düzenlenen yarışmada birinci olmuş ve Sinema Kraliçesi tacını takmıştı.

Saatçi, Miss Europe International ve 1983 Miss Asia Pasific yarışmalarında da ikinci oldu.