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  4. Tokatlı’dan tokatçıya tokat gibi cevap! Dolandırıcı şaşkına döndü

Tokatlı’dan tokatçıya tokat gibi cevap! Dolandırıcı şaşkına döndü

18.08.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta yaşayan Kadir Yazar, arkadaşının telefonunu arayan dolandırıcılara verdiği cevapla dolandırıcıyı bile şaşkına çevirdi. Arkadaşını arayan kişilerle görüşen Kadir Yazar, dolandırıcı olarak düşündüğü kişilere "Bu ailenin dolandırıcısı benim" diyerek tepki gösterdi.

Tokatlı’dan tokatçıya tokat gibi cevap! Dolandırıcı şaşkına döndü

Tokat’ta kombi tamiratı yaparak geçimini sağlayan Kadir Yazar, arkadaşını arayan ve dolandırıcı olarak düşündüğü kişilere verdiği cevapla dolandırıcıyı bile şaşkına çevirdi. Tokat’ta yaşayan Oğuzhan Doğan, WhatsApp üzerinden hukuk bürosundan aradıklarını belirten bir kişi tarafından, bir web sitesine üyeliği bozduğu için 3 bin 500 lira ödemesi gerektiği aksi halde hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtildi. Herhangi bir siteye üye olmadığını belirten Doğan, talep edilen para karşısında şaşkına döndü.

Yazar, durumu fark etmesi üzerine arkadaşını dolandırıcı olabileceklerine dair uyardı. Arkadaşını arayan kişilerle görüşen Kadir Yazar, dolandırıcı olarak düşündüğü kişilere "Bu ailenin dolandırıcısı benim" diyerek tepki gösterdi.

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"3 BİN 500 LİRA PARA TALEP ETTİLER"

Herhangi bir siteye üye olmadığını ancak site üyeliğinden dolayı kendisinden para talep edildiğini belirten Oğuzhan Doğan, "Beni ilk aradıklarında bir siteye üye olduğumu söylediler, iptal ettiğim içinde 3 bin 500 lira para talep ettiler. Ben böyle şeylere üye olmam, onay mesajı gibi şeyler geliyor. Ben de böyle şeylerden uzak dururum. İlk önce normal telefon ettiler bana, ardından bana WhatsApp üzerinden IBAN attılar. En son WhatsApp’tan aradılar, onlarla kadir arkadaşım konuştu. O konuşunca dolandırıcı olduklarını anladım. Kadir konuştuktan sonra daha da aramadılar. Kadir arkadaşım mizah maksadıyla öyle dedi ve karşıdaki kişiler uğraşamayacaklarını anlayınca telefonu kapattılar" dedi.

"ARKADAŞIMIN DA MORALİ DÜZELSİN DİYE BÖYLE BİR ESPRİ YAPTIM"

Arkadaşını arayanların 3 bin 500 lira para talep ettiğini belirten Kadir Yazar, "Arkadaşım, dükkanımın önünden geçiyordu, nereye gittiğini sordum. Kendisi bana para bulması gerektiğini söyledi. Sabah saatlerinde bir hukuk bürosundan aradıklarını ve 3 bin 500 lira borcu olduğunu, ödemezse icralık olacağını söyledi. Nereden aradıklarını sorduğumda WhatsApp üzerinden aradıklarını söyledi. Bunu duyunca dedim ’Sakin ol, böyle bir şey olamaz çünkü seni WhatsApp üzerinden aramazlar’. Arkadaşımı dükkanıma davet ettim, içeri geldi. WhatsApp’tan numarayı geri aradık ve arkadaşıma ’Sen sesini çıkarma ben arayacağım’ dedim. Bunların konuşmalarına dayanarak dolandırıcı olduğunu anladım. Mizahlı bir şekilde konuştum, onların dolandırıcı olduğunu ve arkadaşımı dolandırmaya çalıştıklarını hissetim. Arkadaşımın da morali düzelsin diye böyle bir espri yaptım. Kendileri de dolandırıcı olduklarını kabul etti, bu şekilde dolandırıcı olduklarını ortaya çıkardım" şeklinde konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Tokat

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