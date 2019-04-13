MAGAZİN

Tokyo kapışması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2019 14:38 | Son Güncelleme

Bütün dünyada fırtınalar estiren 'La Casa de Papel' dizisine yerli uyarlaması yapılacak. Ay Yapım tarafından çekilecek olan dizide Tokyo karakteri İçin Tuba Büyüküstün'e ve Cansu Dere’ye teklif götürüldü. Berlin karakteri için ise Kaan Urgancıoğlu İle anlaşma İmzalandı.

Tokyo kapışması!

İspanyol yapımı 'La Casa de Papel' dizisinin birçok ülkeden binlerce takipçisi var. Dizinin izleyicileri 3. sezonun yeni bölümleri için gün sayıyor.

Fenomen dizinin Türk versiyonu yapılacağı haberleri ise 'La Casa de Papel' tutkunlarını heyecanlandırdı. Profesör olarak adlandırılan bir suç dehasının, tarihin en büyük soygununu yapmasını konu alan dizinin yerli hali için cast çalışmalarına başlandı. Ay Yapım tarafından çekilecek olan dizide Tokyo Karakteri İçin Tuba Büyüküstün'e ve Cansu Dere’ye teklif götürüldü. uzun süredir ekranlarda yer almayan iki güzel oyuncunun da teklife sıcak baktığı konuşuluyor. Dizinin b,ir diğer fenomen olan karakteri !'Berlin' için ise Kaan Urgancıoğlu ile anlaşma imzalandığı öğrenildi.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Özge Borak fiziği ile mankenlere taş çıkardıÖzge Borak fiziği ile mankenlere taş çıkardı
Fahriye Evcen hastaneye yattı! Karan bebek geliyor... Fahriye Evcen hastaneye yattı! Karan bebek geliyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
La Casa De Papel tokyo tuba büyüküstün cansu dere

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Tarkan 'Saray'a komşu oluyor!

Tarkan 'Saray'a komşu oluyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ünlü isimden flaş karar! Türbanı çıkardı

Ünlü isimden flaş karar! Türbanı çıkardı

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özge Borak fiziği ile mankenlere taş çıkardı

Özge Borak fiziği ile mankenlere taş çıkardı

Fahriye Evcen hastaneye yattı! Karan bebek geliyor...

Fahriye Evcen hastaneye yattı! Karan bebek geliyor...

Kerem Bürsin'e kötü haber!

Kerem Bürsin'e kötü haber!

Jet Sosyete ile ilgili sürpriz gelişme! Yeni adresi neresi olacak?

Jet Sosyete ile ilgili sürpriz gelişme! Yeni adresi neresi olacak?

Kıraç ile Berna Laçin arasında İngilizce polemiği!

Kıraç ile Berna Laçin arasında İngilizce polemiği!

Bella huzuru orada buldu

Bella huzuru orada buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.