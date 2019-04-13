Tokyo kapışması!

İspanyol yapımı 'La Casa de Papel' dizisinin birçok ülkeden binlerce takipçisi var. Dizinin izleyicileri 3. sezonun yeni bölümleri için gün sayıyor.

Fenomen dizinin Türk versiyonu yapılacağı haberleri ise 'La Casa de Papel' tutkunlarını heyecanlandırdı. Profesör olarak adlandırılan bir suç dehasının, tarihin en büyük soygununu yapmasını konu alan dizinin yerli hali için cast çalışmalarına başlandı. Ay Yapım tarafından çekilecek olan dizide Tokyo Karakteri İçin Tuba Büyüküstün'e ve Cansu Dere’ye teklif götürüldü. uzun süredir ekranlarda yer almayan iki güzel oyuncunun da teklife sıcak baktığı konuşuluyor. Dizinin b,ir diğer fenomen olan karakteri !'Berlin' için ise Kaan Urgancıoğlu ile anlaşma imzalandığı öğrenildi.



