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Tolga Akış eski karısı Zeynep Bastık'a benzeyen yeni aşkıyla sarmaş dolaş

02.12.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeynep Bastık ile evliliği kısa sürede son bulan Tolga Akış, ödül gecesine ünlü şarkıcıya çok benzeyen sevgilisi Gizem Kaya'yla beraber katıldı. Gecede sevgilisiyle sarmaş dolaş eğlenen Akış'ı görenler "E Zeynep'in aynısını bulmuşsun" yorumlarında bulundu.

Tolga Akış eski karısı Zeynep Bastık'a benzeyen yeni aşkıyla sarmaş dolaş

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Alaçatı'da nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve Tolga Akış evliliği uzun sürmedi. "Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz" diyen çift yeni aşklara yelken açtı.

Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış, ödül gecesine ünlü şarkıcıya çok benzeyen sevgilisi Gizem Kaya'yla beraber katıldı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tolga Akış gönlünü ekibinde çalışan Gizem Kaya’ya kaptırdı.

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Gizem Kaya ile Tolga Akış dün akşam GQ Ödül Töreni’ne beraber katıldı. Sarmaş dolaş eğlenen ikili romantik anlar da yaşadı. Kaya’nın Akış’ın çektiği ayna pozunu kalp emojisiyle paylaşması da dikkat çekti.

Kaya'nın gecedeki iddialı tarzı da gözlerden kaçmadı.

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Zeynep Bastık gecesi

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