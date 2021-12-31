Tolga Gariboğlu ortaya çıktı! Zaman ona işlemiyor

'Hugo' ve 'Tolga Abi' adlı interaktif çocuk programlarıyla tanınan Tolga Gariboğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Mekan çıkışında aracını bekleyen ünlü sunucuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

AMERİKA'DA YAŞIYOR

16 yıldır Amerika'da yaşadığını söyleyen Tolga Gariboğlu, "Program yapmayı düşünmüyorum. Hugo'nun şirketi olan hak sahibi kapandı" şeklinde konuştu. 'Hugo' programına bağlanan ve oyunda başarılı olamayan bir çocuğun küfür ettiği iddiası yıllardır konuşulur. Ancak gerçek olup olmadığı kanıtlanamamıştır. Zira olayla ilgili ne bir video ne de başka bir kanıt vardır.



TOLGA ABİ'DEN 'KÜFÜR' YANITI!

Tolga Gariboğlu, yıllar önce katıldığı Okan Bayülgen'in programında, 'küfür' iddiasına ilişkin açıklama yapmıştı: Küfür yok, öyle bir şey olmadı, kimse küfretmedi. Ünlü sunucu, "Beyazıtk'ın (Öztür) programında 'Biri onun videosunu yollasın, araba alacağım' dedim. Canlı yayında bunu söyledim. Yine yok, çünkü öyle bir şey yok" demişti.



