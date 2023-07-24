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Tolga Karel'den Kılıçdaroğlu yorumu! "Doların 27 TL'ye geleceğini..."

24.07.2023 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşen Tolga Karel sosyal medyada Türkiye siyasi gündemine dair yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'na seçim döneminden itibaren eleştirilerde bulunan Karel bu sefer de "Mutfak sohbetlerini seviyordum" dedi.

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Tolga Karel, sosyal medya hesabından ülkede olmasa da ülkenin siyasi gündemini yakından takip ederek yorumlarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nu daha önce istifaya çağıran eski oyuncudan yeni paylaşımlar geldi.

ELEŞTİRENLERE KIZDI

Eski oyuncu açıklamasında "Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na biat edenler seçim sonrası adama kötü söylemedikleri şey kalmadı. Oysa ben kendisinin Youtube mutfak sohbetlerini seviyordum. Seçim sonrası konuşmak kolay yüzsüzsünüz" dedi.
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Tolga Karel daha sonra ise "Doların 27 TL'ye geleceğini seçimlerin erken tarihe çekileceğini 1 buçuk yıl önceden söyledim" yorumunda bulundu.
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Tolga Karel sosyal medya Oyuncu

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