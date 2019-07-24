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Tolgahan Sayışman 2 aylık oğlunu paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman 2 aylık olan oğlu Efehan'la bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Sayışman'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.

Tolgahan Sayışman 2 aylık oğlunu paylaştı

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, Mayıs ayında dünyaya gelen oğlu Efehan’la bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sayışman'ın, “Dünyanın en güzel banyosu” notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.

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Sayışman’ın düzgün fiziğine atfen ‘Yok böyle baba’ ve ‘En seksi baba’ gibi yorumlar yapılırken Efehan’ın babasından daha yakışıklı olacağına dair yorumlar da geldi.

Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman 2017 yılında evlenmişlerdi. İkilinin bebekleri Efehan, 5 Mayıs'ta dünyaya gelmişti. Ünlü çift bebekleriyle geçirdikleri zamanları zaman zaman takipçileriyle de paylaşıyor.


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