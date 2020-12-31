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Tolgahan Sayışman'a yeni yıl Türk tıraşı!

31.12.2020 16:19 | Son Güncelleme:
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Tolgahan Sayışman'a yeni yıl Türk tıraşı!

Eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan'la mutlu bir evliliği olan ve ikinci kez baba olmaya hazırlanan başarılı ve yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, arkadaşı olan ünlülerin kuaförü Adem Terzi'ye giderek Türk tıraşı oldu.

Oynadığı dizilerle dünya çapında üne kavuşan ve gittiği her ülkede Hollywood yıldızları gibi karşılanan Tolgahan Sayışman, imaj çalışması için yine Adem Terzi’yi tercih etti.

Yakın arkadaşı Terzi’nin fenomen halini alan 'Türk tıraşı' için berber koltuğuna oturan ünlü oyuncu, “Türk dizileri dünyada inanılmaz düzeyde takip ediliyor. Gittiğim her yerde yoğun bir ilgi var. Sevenlerimize layık olmak zorundayız. Adem Terzi de sağ olsun tıraş konusunda benim için 1 numara. İnşallah yine uğurlu gelir” dedi.

ETİLER'DE BAKIM GÜNÜ

Genç ve başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Etiler'de ünlü kuaför Adem Terzi ile beraber görüntülendi.

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