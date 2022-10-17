Tolgahan Sayışman eşi Almeda Abazi'nin harcamalarından rahatsız! "Dolarla birlikte..."

Efehan ve Alina adında iki çocukları olan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti samimi açıklamalar yaptı. Almeda Abazi ilişkide kendini biraz törpülediğini söyleyerek daha önce otoriter olduğuna değindi.

Tolgahan Sayışman ise bunun üzerine "Muhaseben kötü senin orada sıkıntı yaşıyoruz, harcama kısımlarında oralarda anlaşmazlık yaşıyoruz" dedi.

Almeda Abazi ise bunun üzerine "Oooo. O ne zaman başladı çocuklardan sonra başladı lütfen hiç kabul etmiyorum. Sen istedin 2 çocuk! İki çocuk iki kat masraf demek. Şimdi üçüncüyü istiyor" diyerek yanıt verdi.

DADI MAAŞLARI ZORA SOKTU

Almeda Abazi eşinin bu şikayetinden biraz rahatsız oldu. Tolgahan Sayışman ise durumu fark edip "Hayat çok pahalı. Dadı olayları filan insanın kursağına getiriyor" dedi. Almeda Abazi bunun üzerine "Dolarla birlikte dadıların maaşı atıyor, yetişemiyoruz" diyerek 3. çocuğu istemediğini söyledi.



