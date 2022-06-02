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Tolgahan Sayışman'ı duygulandıran soru! Gözyaşlarına boğuldu

02.06.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, Cansu Canan Özgen'in '40' programında duygusal anlar yaşadı. 'Tolgahan Sayışman babasından neler gördü?' sorusuyla Tolgahan Sayışman gözyaşlarına boğuldu. Ekranda ilk kez ağlayan Sayışman "Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor" dedi.

Tolgahan Sayışman'ı duygulandıran soru! Gözyaşlarına boğuldu

BluTV’nin 'hardtalk' formatındaki programı 40'ın yeni sezon ikinci konuğu model, yapımcı, oyuncu Tolgahan Sayışman oldu. Cansu Canan Özgen, bu sefer zorlu 40 sorusunu yapımcılığını ve oyunculuğunu da üstlendiği 'Aynasız Haluk' filmiyle vizyonda da yer alan Tolgahan Sayışman'a yöneltti.

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"BABAMA YAPTIĞIM YANLIŞLAR GELİYOR"

Cansu Canan Özgen'in 'Tolgahan Sayışman babasından neler gördü' sorusuyla Tolgahan Sayışman gözyaşlarına boğuldu. Ekranda ilk kez ağlayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Sayışman, programda zor dakikalar yaşadı.

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Sayışman duygularını ise "Böyle bir soruya böyle bir tepki vereceğimi bilmiyordum. Böyle bir adam değilim. Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim. Duygulanmamın nedeni sadece babam da değil, çok fazla olay… Erkek evladınız olunca anlayabileceksiniz bazı şeyleri…" sözleriyle ifade etmeye çalıştı.

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Tolgahan Sayışman
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