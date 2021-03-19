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Tolgahan Sayışman kimdir ve kaç yaşında? Tolgahan Sayışman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!

19.03.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu. Almeda Abazi ile evli olan iki çocuk babası Tolgahan Sayışman'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Tolgahan Sayışman'ın sağlık durumu iyi mi? İşte, detaylar...

Tolgahan Sayışman kimdir ve kaç yaşında? Tolgahan Sayışman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu ile ilgili "muhtemelen mutasyonlu virüse yakalandım" açıklamasında bulundu. İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Tolgahan Sayışman, koronavirüs tedavisinin hastanede sürdüğünü duyurdu. Peki, Tolgahan Sayışman'ın sağlık durumu nasıl? İşte, yanıtı!

TOLGAHAN SAYIŞMAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Oyuncu Tolgahan Sayışman sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını şöyle duyurdu:

"Az önce Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlık günler temenni ediyorum."

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TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Tolgahan Sayışman,17 Aralık 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Baba tarafı Selanik'li, anne tarafı Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Tolgahan Sayışman'ın Nil adında bir de kızkardeşi vardır. Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Tolgahan Sayışman'ın hayatı, 2002 yılındaki Best Model of Turkey yarışmasıyla değişti.

Tolgahan Sayışman, Birinciliği Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştı, 2005 yılında Türkiye'yi temsilen Güney Kore'de gerçekleşen uluslararası erkek güzellik yarışması Manhunt International'da dünya birincisi seçildi.

Tolgahan Sayışman, Top Model yarışmasındaki sunuculuğu ile başarılı bir performans sergiledi. Tolgahan Sayışman,Ekoldrama ve Ayla Algan'dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Esir Kalpler, Maçolar, Dicle, Hepsi Bir, Acemi Cadı dizilerinde rol aldı.

Özellikle izlenme rekorları kıran Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı "Karakalpaklı Mustafa" rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, 2010 yılında başlayan ve halen devam eden Lale Devri dizisinde Çınar karakterini canlandırıyor.

Sinemaya Fahriye Evcen'le başrollerini paylaştığı Aşk Tutulması (2008) filmiyle adım atan Sayışman, daha sonra Bergüzar Korel ile Aşk Geliyorum Demez (2009) filminde başrol oynadı. Bugüne kadar pek çok önemli projede yer alan Sayışman, 2017 yılında hayatını Almeda Abazi ile birleştirdi. Çift, şimdilerde ikinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Tolgahan Sayışman
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