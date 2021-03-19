Tolgahan Sayışman kimdir ve kaç yaşında? Tolgahan Sayışman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumu ile ilgili "muhtemelen mutasyonlu virüse yakalandım" açıklamasında bulundu. İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Tolgahan Sayışman, koronavirüs tedavisinin hastanede sürdüğünü duyurdu. Peki, Tolgahan Sayışman'ın sağlık durumu nasıl? İşte, yanıtı!

TOLGAHAN SAYIŞMAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Oyuncu Tolgahan Sayışman sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını şöyle duyurdu:

"Az önce Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Herkese sağlık günler temenni ediyorum."

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Tolgahan Sayışman,17 Aralık 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Baba tarafı Selanik'li, anne tarafı Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Tolgahan Sayışman'ın Nil adında bir de kızkardeşi vardır. Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Tolgahan Sayışman'ın hayatı, 2002 yılındaki Best Model of Turkey yarışmasıyla değişti.