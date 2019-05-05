Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin bebekleri dünyaya geldi

Magazin dünyasının en uyumlu çiftleri olarak gösterilen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir süredir tatlı heyecan içinde olan çiftin bebeği bugün dünyaya geldi.

Doğum, saat 05.12’de Acıbadem Altunizade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Banu Çiftçi tarafından gerçekleştirildi.

Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Tolgahan ile Almeda Sayışman çiftinin bebeği, 3 kilo 285 gram ve 50 cm olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”

Çift, bebeklerine Efehan adını verdi.

