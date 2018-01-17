MAGAZİN

Tolgshow'da Yılmaz Vural fırtınası!

MAGAZİN HABERLERİ | 17.01.2018 01:44 | Son Güncelleme 6 saat önce

Tolga Çevik, doğaçlama oyunu Tolgshow’da bu hafta ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ı ağırladı. Futbol adamlığının yanı sıra neşeli kişiliği ile de çok sevilen Yılmaz Vural ile Tolga Çevik arasındaki esprili diyaloglar Tolgshow’a damgasını vurdu.

Tolgshow'da Yılmaz Vural fırtınası!

Sahnede tek kale şov!

Tolga Çevik’in, sahneye getirilen mini kaleye şut çekme denemeleri izleyenler kadar Yılmaz Vural’ı da eğlendirdi. Tolgshow’da özel hayatı ile ilgili de açıklamalar yapan Vural, eşiyle 14 Şubat Sevgililer Günü’nde tanıştıklarını anlattı. Ünlü teknik adam, tanışma anını, eşinin yerine geçen Tolga Çevik ile canlandırınca izleyiciler kahkahaya boğuldu.

Tolgshow’un adını unutulmazlar arasına yazdıracağı, Yılmaz Vural’ın konuk olduğu dördüncü bölümü 20 Ocak Cumartesi günü FOX’ta!

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Anahtar Kelimeler:
tolga çevik yılmaz vural

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