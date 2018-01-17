Tolgshow'da Yılmaz Vural fırtınası!

Sahnede tek kale şov!



Tolga Çevik’in, sahneye getirilen mini kaleye şut çekme denemeleri izleyenler kadar Yılmaz Vural’ı da eğlendirdi. Tolgshow’da özel hayatı ile ilgili de açıklamalar yapan Vural, eşiyle 14 Şubat Sevgililer Günü’nde tanıştıklarını anlattı. Ünlü teknik adam, tanışma anını, eşinin yerine geçen Tolga Çevik ile canlandırınca izleyiciler kahkahaya boğuldu.

Tolgshow’un adını unutulmazlar arasına yazdıracağı, Yılmaz Vural’ın konuk olduğu dördüncü bölümü 20 Ocak Cumartesi günü FOX’ta!

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

