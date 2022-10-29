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Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı

29.10.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü manken Gisele Bündchen ve Amerikan futbolcusu Tom Brady, boşandı. Çift, boşanma kararını sosyal medyadan duyurdu.

Tom Brady ile Gisele Bündchen boşandı

2009 yılında dünyaevine giren Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady boşandıklarını açıkladı. Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen ünlü çiftin evlilikleri 13 yıl sonra son buldu.

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Gisele Bündchen, ayrılık haberini sosyal medyadan duyurdu.

Bündchen, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için çok minnettarız, Tom ve ben boşanmamızı dostane bir şekilde sonuçlandırdık. Önceliğim her zaman tüm kalbimle çocuklarımda olmaya da devam edecek." dedi.
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Brady ise "Bu karara dostane bir şekilde ulaştık. Her şekilde dünyamızın merkezi olmaya devam edecek güzel ve harika çocuklarla kutsandık. Hak ettikleri sevgi ve ilgiyi görmelerini sağlamak için her zaman ebeveynler olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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Çok düşündükten sonra ayrılma kararı verdiklerini söyleyen Brady, "Bunu yapmak elbette acı verici ve zor, tıpkı dünyanın her yerinde her gün aynı şeyi yaşayan birçok insan için olduğu gibi. Ancak, hayatımızda henüz yazılmamış yeni bölümlerin peşinden koşarken birbirimiz için sadece en iyisini diliyoruz." dedi.

45 yaşındaki Brady ve 42 yaşındaki Bündchen'in iki çocuğu var: 12 yaşındaki oğlu Benjamin ve 9 yaşındaki kızı Vivian. Bündchen'in önceki ilişkisinden ise John adında 15 yaşında bir oğlu var.
da bir oğlu var.

Çift, boşanma süreçlerine ilişkin, anlaşmanın gizli kalacağını açıkladı. Şubat 2009'da evlenen çiftin milyonlarca dolarlık varlıklarını nasıl paylaşacakları ise henüz bilinmiyor. Çiftin mülk portföylerinin değerinin 26 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

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