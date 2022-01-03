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Tom Holland’tan şaşırtan itiraf! “Annem tuvalet molaları için Marvel’i azarladı”

03.01.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marvel Sinematik Evreni’nde Örümcek Adam karakterine hayat veren Tom Holland, sette yaşadığı zorlukları anlattı. Annesinin setin akışında yapımcıları azarladığını dile getiren Holland, özellikle molaları konusunda zorlandığını belirtti.

Tom Holland’tan şaşırtan itiraf! “Annem tuvalet molaları için Marvel’i azarladı”

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spiderman: No Way Home) filminin başrol oyuncusu Tom Holland, aktör ve sunucu Jeremy Lynch’in programına konuk oldu. Ünlü sunucu başarılı oyuncuya kostümü nedeniyle tuvalet ihtiyacını karşılama konusunda sorun yaşayıp yaşamadığını sordu. Independent Türkçe'nin haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu, "Bu her zaman oluyordu. Hatta çekimleri sırasında yeterli tuvalet molası verdiğimden emin olmak için annem yapımcıları aradı" dedi.

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“11 SAAT TUVALETE GİTMEMİŞTİM”

Örümcek Adam kostümünü giydikten sonra istemsizce tuvalete gitme ihtiyacının doğduğundan söz eden Holland, “Kostümü giyerken tuvalete gitme dürtüsü her zaman olur. İlk filmde Washington Anıtı'nda çektiğimiz sahneyi ve haftalarca bir aşağı bir yukarı tırmanmak zorunda kaldığımı hatırlıyorum. Ve esasen 11 saat kadar tuvalete gitmemiştim ve çaresizdim" diye konuştu.

İngiliz oyuncu "Annemi arayıp, 'Gerçekten zor bir gün geçirdim, tuvalete gitmem lazım. 11 saattir tuvalete gitmiyorum' dediğimi hatırlıyorum. İki üç saat sonra yapımcılar beni kenara çekip, 'Böbreklerin nasıl? Annen bizi aradı ve sana yeteri kadar tuvalet molası vermemizi söyledi' dedi. Utandığımı hatırlıyorum ama çok minnettardım da çünkü gerçekten tuvalete gitmem gerekiyordu ve çekimleri bozmaktan kormuştum" ifadelerini kullandı.

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