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  4. Top Beauty World 2020 listesine giren Hande Erçel'den cesur poz

Top Beauty World 2020 listesine giren Hande Erçel'den cesur poz

21.12.2020 15:30 | Son Güncelleme:
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Top Beauty World 2020 listesine giren Hande Erçel'den cesur poz

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncusu Hande Erçel, Top Beauty World 2020'nin listesinde dünya güzellerini geride bırakarak 1. sırada yer almıştı. Instagram'da 17 milyondan fazla takipçisi bulunan Hande Erçel bu haber sonrası cesur pozuyla dikkat çekti.

ABD’de bulunan ‘Los Angeles Kozmetik Cerrahi Kliniği’nin 3 estetik doktoru 6 yıldır ‘Top Beauty World’ adını verdikleri bir organizasyonla dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeğini seçiyor. Verilen puanların yüzde 50’sini yüz oranı, yüzde 30’unu internetten gelen oylar, yüzde 20’sini ise yılın küresel güzellik standartlarına uyum oluşturuyor.

Hande Erçel bu yılki listeye birinci sıradan girip Emma Watson, Selena Gomez, Miranda Kerr ve birçok yıldızı geride bıraktı.

Ekran Alıntısı

Erçel bu haberlerin ardından cesur bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Makyajsız halini paylaşan ancak giydiği dekolteli elbisesiyle fanlarının beğenisini toplayan Erçel'e beğeni yağdı.

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Kısa süre önce eski erkek arkadaşı Murat Dalkılıç tarafından takipten çıkarılan Erçel'in bu paylaşımı nispet olarak da yorumlandı.


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