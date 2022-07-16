“Top Gun: Maverick” filmi Titanik’in rekorunu kırdı! Gişeyi alt üst etti

Tony Scott imzalı orijinal "Top Gun"dan 36 yıl sonra gelen devam filmi, Tom Cruise’un kariyerinde 100 milyon doların üstünde açılış hasılatı elde eden film olarak tarihe geçmeyi başardı. Joseph Kosinski'nin yönettiği "Top Gun: Maverick" filmi, 29 Mayıs Amerika Anma Günü’de vizyona girmişti. İlk dört günde 156 milyon dolar hasılar elde eden film, "Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu" filminin 2007 yılından beri elinde tuttuğu Anma Günü rekorunu da kırmıştı.

TİTANİK’İN REKORUNU GEÇTİ

Vizyondaki ilk bir ayını tamamlarken, dünya çapındaki hasılatı 1 milyar dolar sınırını geçen film şimdilik 2022'nin en çok kazanan filmleri listesinde ilk sırada yer alıyor. Toplam 600.7 milyon dolarlık kazancıyla "Titanik" tam 25 yıldır en başarılı film olarak kabul ediliyordu ancak “Top Gun: Maverick” bu unvanı 601.9 milyon dolarlık hasılatıyla eline geçirdi.



