Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. “Top Gun: Maverick” filmi Titanik’in rekorunu kırdı! Gişeyi alt üst etti

“Top Gun: Maverick” filmi Titanik’in rekorunu kırdı! Gişeyi alt üst etti

16.07.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayının son haftasında vizyona giren Tom Cruise başrollü "Top Gun: Maverick" filmi gişe başarısına devam ediyor. Film, tüm zamanların en ikonik ve en çok kazanan filmlerinden biri olan 1997 tarihli "Titanik"in toplam hasılatını geçerek, Kuzey Amerika gişesinde (ABD ve Kanada) en çok kazanan filmi oldu.

“Top Gun: Maverick” filmi Titanik’in rekorunu kırdı! Gişeyi alt üst etti

Tony Scott imzalı orijinal "Top Gun"dan 36 yıl sonra gelen devam filmi, Tom Cruise’un kariyerinde 100 milyon doların üstünde açılış hasılatı elde eden film olarak tarihe geçmeyi başardı. Joseph Kosinski'nin yönettiği "Top Gun: Maverick" filmi, 29 Mayıs Amerika Anma Günü’de vizyona girmişti. İlk dört günde 156 milyon dolar hasılar elde eden film, "Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu" filminin 2007 yılından beri elinde tuttuğu Anma Günü rekorunu da kırmıştı.

TİTANİK’İN REKORUNU GEÇTİ

Vizyondaki ilk bir ayını tamamlarken, dünya çapındaki hasılatı 1 milyar dolar sınırını geçen film şimdilik 2022'nin en çok kazanan filmleri listesinde ilk sırada yer alıyor. Toplam 600.7 milyon dolarlık kazancıyla "Titanik" tam 25 yıldır en başarılı film olarak kabul ediliyordu ancak “Top Gun: Maverick” bu unvanı 601.9 milyon dolarlık hasılatıyla eline geçirdi.

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 3 film birden vizyona girdi (15 Temmuz 2022)Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 3 film birden vizyona girdi (15 Temmuz 2022)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....
Timsahın midesini açınca şoke oldular! Acılı aile adeta yıkıldıTimsahın midesini açınca şoke oldular! Acılı aile adeta yıkıldı
Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!Markette striptiz yapmaya başladı ama dikkat çeken o değildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Çıplak bisikletçilere öfkeli saldırı! Küfür ettikten sonra...

Çıplak bisikletçilere öfkeli saldırı! Küfür ettikten sonra...

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

İlginizi Çekebilir

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.