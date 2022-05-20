Topaklanmalara son! Tam kıvamında muhallebi yapmak için…

İçerisinde oldukça az malzeme bulunan muhallebi sevilerek yapılıyor ve tüketiliyor. Oldukça eski tatlar arasında bulunan muhallebi her türlü meyvenin yanına çok yakışıyor. Kakaolu, muzlu, çilekli yapılan muhallebinin istenilen lezzette olması için kıvamına dikkat etmek gerekiyor. Pişirilirken yanlış tekniklerin izlenmesi muhallebide topaklanmalara yol açıyor.
Muhallebi yaparken işin en önemli kısmı, özellikle nişastayı süte iyice yedirmek. Birkaç farklı yöntem var. Tencereye tüm malzemeler aktarılıp pişirme yöntemini anlatalım önce. Tüm muhallebi malzemelerinizi tencerenin içerisine aktarın. Ocağınızın altı henüz kapalı olsun. Çırpma teliyle tüm malzemeleri birbirine güzelce yedirip, çırparak karıştırın. İçerisinde herhangi bir topaklanma olmadığından emin olduktan sonra ocağın üzerine alın.
İkinci yöntemde ise nişasta daha sonradan ilave ediliyor. Kullanacağınız sütten bir miktar ayırın. Ayırdığınız sütün içerisinde nişastayı güzelce eritin. Erittiğiniz nişastayı sütün içerisine aktarıp koyu bir kıvam alana kadar güzelce karıştırın. Bu şekilde enfes kıvamlı muhallebiler elde etmiş olursunuz.
Muhallebinin kıvamını güzelleştirmek için içerisine son aşamada tereyağı ilave edebilir, daha yoğun ve lezzetli bir kıvam için ise henüz ocağa almamışken ve tüm malzemeleri karıştırıyorken içerisine yumurta sarısı ekleyebilirsiniz
Muhallebinin kıvamı eğer çok sıvı kaldıysa içerisine ayrı bir yerde nişastayı açarak ilave edin ve koyulaşana kadar kısık ateşte pişirin. Eğer kıvamı çok katı kaldıysa da içerisine bir miktar süt ilave ederek çırpıcı yardımıyla da çırparak kıvamını açın.
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