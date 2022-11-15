Tören eş anlamlısı nedir? Törenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tören kelimesi Eski Türkçede "töre" olarak yazılan ve "yasa, örf anlamlarını" ifade eden kelimeden türetilen bir sözcüktür. Yeni Türkçe "-ın" ekiyle türetilen kelime günümüzde tören olarak kullanılır. Türetildiği ilk dönemlerde merasim gibi anlamlarda kullanılan kelime günümüzde de benzer anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre tören kelimesinin anlamı:
Özellikle edebî metinlerde yoğun bir şekilde kullanılan eş anlamlı kelimeler, kullanım alanları son derece geniş kelimelerdir. Yaygın bir şekilde kullanılan tören kelimesi eş anlamı olan kelimeler arasında yer alır. Toplu alanlarda yapılan bir etkinliği veya ortaya çıkan durumu anlatmak için kullanılan bir terim olan tören, belli kurallara uyularak gerçekleştirilen toplantı olarak da kullanılıyor. Törenin eş anlamlısı olan kelimeler yazılış ve okunuş olarak törenden farklılık gösterir. Bu farklılık aynı anlama geldiği gerçeğini değiştirmez. Tören kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de yine cümle içinde aynı anlamları ifade eder. Törenin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
Bu kelimeler tören kelimesi yerine en sık kullanılan eş anlamlı kelimelerdir. Özellikle merasim kelimesi ile günlük yaşamda pek sık karşılaşırız. Arapça kökenli bir kelime olan merasim, törenin eş anlamlılarından biridir.
Tören sözcüğü hemen her alanda kullanmaya uygun olan ve eş anlamlısı bulunan bir kelimedir. Dilimizde yer alan bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı vardır. Tören, üç adet eş anlamlısı bulunan kelimelerden biridir. Bu eş anlamlı kelimeler anlamdaş olarak da adlandırılabilir. Eş anlamlı kelimeler örneklendirildikleri zaman daha kolay anlaşılır. Tören eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: