Tören eş anlamlısı nedir? Törenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tören kelimesi Eski Türkçede "töre" olarak yazılan ve "yasa, örf anlamlarını" ifade eden kelimeden türetilen bir sözcüktür. Yeni Türkçe "-ın" ekiyle türetilen kelime günümüzde tören olarak kullanılır. Türetildiği ilk dönemlerde merasim gibi anlamlarda kullanılan kelime günümüzde de benzer anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre tören kelimesinin anlamı:

Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi

Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı

Tören kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Özellikle edebî metinlerde yoğun bir şekilde kullanılan eş anlamlı kelimeler, kullanım alanları son derece geniş kelimelerdir. Yaygın bir şekilde kullanılan tören kelimesi eş anlamı olan kelimeler arasında yer alır. Toplu alanlarda yapılan bir etkinliği veya ortaya çıkan durumu anlatmak için kullanılan bir terim olan tören, belli kurallara uyularak gerçekleştirilen toplantı olarak da kullanılıyor. Törenin eş anlamlısı olan kelimeler yazılış ve okunuş olarak törenden farklılık gösterir. Bu farklılık aynı anlama geldiği gerçeğini değiştirmez. Tören kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de yine cümle içinde aynı anlamları ifade eder. Törenin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

Merasim

Seremoni

Resim

Bu kelimeler tören kelimesi yerine en sık kullanılan eş anlamlı kelimelerdir. Özellikle merasim kelimesi ile günlük yaşamda pek sık karşılaşırız. Arapça kökenli bir kelime olan merasim, törenin eş anlamlılarından biridir.

Törenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tören sözcüğü hemen her alanda kullanmaya uygun olan ve eş anlamlısı bulunan bir kelimedir. Dilimizde yer alan bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı vardır. Tören, üç adet eş anlamlısı bulunan kelimelerden biridir. Bu eş anlamlı kelimeler anlamdaş olarak da adlandırılabilir. Eş anlamlı kelimeler örneklendirildikleri zaman daha kolay anlaşılır. Tören eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

Cenaze merasimi o kadar kalabalıktı ki ne kadar seveni olduğunu bir kez daha anladık.

Altı üstü evleniyorsun bu kadar seremoniye gerek var mı?

Düğüne gelemezsem de mutlaka nikâh resminde olacağım.



