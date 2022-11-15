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Tören eş anlamlısı nedir? Törenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

14.11.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç farklı eş anlamlı kelimesi bulunan tören kelimesi dilimizde çokça kullanılıyor. Anma, kutlama, ölüm ya da nişan gibi sebeplerden dolayı yapılan toplantı anlamını taşıyan tören kelimesinin eş anlamlıları olan kelimeler de yine aynı anlamı barındırır. Her ne kadar tören kadar sıkça karşılaşmasak da eş anlamlılarını da bilmek gerekir. Peki, tören eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Tören eş anlamlısı nedir? Törenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tören kelimesi Eski Türkçede "töre" olarak yazılan ve "yasa, örf anlamlarını" ifade eden kelimeden türetilen bir sözcüktür. Yeni Türkçe "-ın" ekiyle türetilen kelime günümüzde tören olarak kullanılır. Türetildiği ilk dönemlerde merasim gibi anlamlarda kullanılan kelime günümüzde de benzer anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre tören kelimesinin anlamı:

  • Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi
  • Anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle yapılan toplantı
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Tören kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Özellikle edebî metinlerde yoğun bir şekilde kullanılan eş anlamlı kelimeler, kullanım alanları son derece geniş kelimelerdir. Yaygın bir şekilde kullanılan tören kelimesi eş anlamı olan kelimeler arasında yer alır. Toplu alanlarda yapılan bir etkinliği veya ortaya çıkan durumu anlatmak için kullanılan bir terim olan tören, belli kurallara uyularak gerçekleştirilen toplantı olarak da kullanılıyor. Törenin eş anlamlısı olan kelimeler yazılış ve okunuş olarak törenden farklılık gösterir. Bu farklılık aynı anlama geldiği gerçeğini değiştirmez. Tören kelimesinin eş anlamı olan sözcükler de yine cümle içinde aynı anlamları ifade eder. Törenin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

  • Merasim
  • Seremoni
  • Resim

Bu kelimeler tören kelimesi yerine en sık kullanılan eş anlamlı kelimelerdir. Özellikle merasim kelimesi ile günlük yaşamda pek sık karşılaşırız. Arapça kökenli bir kelime olan merasim, törenin eş anlamlılarından biridir.

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Törenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tören sözcüğü hemen her alanda kullanmaya uygun olan ve eş anlamlısı bulunan bir kelimedir. Dilimizde yer alan bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı vardır. Tören, üç adet eş anlamlısı bulunan kelimelerden biridir. Bu eş anlamlı kelimeler anlamdaş olarak da adlandırılabilir. Eş anlamlı kelimeler örneklendirildikleri zaman daha kolay anlaşılır. Tören eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Cenaze merasimi o kadar kalabalıktı ki ne kadar seveni olduğunu bir kez daha anladık.
  • Altı üstü evleniyorsun bu kadar seremoniye gerek var mı?
  • Düğüne gelemezsem de mutlaka nikâh resminde olacağım.
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