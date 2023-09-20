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TOSUN PAŞA KONUSU VE OYUNCULARI! Tosun Paşa filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

20.09.2023 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tosun Paşa konusu ve oyuncularına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan Tosun Paşa, iki köklü aile arasındaki meseleleri konu ediniyor. Tosun Paşa filmi 1976 yılında yayınlanmıştır. Filmi izlemek isteyen sinema severler Tosun Paşa hakkındaki detayları şimdiden sorguluyorlar. Peki, Tosun Paşa filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Tosun Paşa filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Tosun Paşa filmi bu akşam Show Tv ekranlarında yer alacak. Başrolünde Kemal Sunal, Şener Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı Tosun Paşa filmi usta yönetmen Kartal Tibet tarafından yönetildi. Ayrıca filmin senaryosu Yavuz Turgul tarafından kaleme alındı.

TOSUN PAŞA NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin hikayesi İskenderiye'de geçse de çekim mekanları İstanbul'da yer alıyor. 1976 yapımı Tosun Paşa filmi Hidiv Kasrı, Göksu Kasrı, Emirgan Korusu ve Kilyos'ta çekildi.

TOSUN PAŞA KONUSU

Tellioğlu ve Seferoğlu Aileleri, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerler. Vadinin kime ait olduğuna devlet görevlileri de karar veremezler. Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey (Mete Sezer)'in kızı Leyla'yı (Müjde Ar) almak için kıyasıya bir mücadeleye girerler. Daver Bey, Leyla'yı Seferoğulları'na vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı (Kemal Sunal) Kahire sarayının en hatırı sayılır ve heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban, Tellioğlu Ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün (Şener Şen) yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğulları'na kazandıracağına, Leyla'ya kendisi aşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır. Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa, Yeşil Vadiye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları, hayatta kaldıklarına bile şükreder bir hale gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.

tosunpaşa

TOSUN PAŞA OYUNCULARI

Akil Öztuna

Kemal Sunal

Sıtkı Akçatepe

Şener Şen

Mete Sezer

Müjde Ar

Oktar Durukan

Cevdet Arıkan

Ayşen Gruda

Tuncay Gürel

Adile Naşit

Hikmet Gül

Bilge Zobu

Hayri Esen

Ayten Erman

Oya Aydonat

Ergin Orbey

Ata Saka

Yasemin Esmergül

Ali Demir

Akif Kilman

Nevin Güler

Sıdıka Duruer

Zihni Göktay

İhsan Bilsev

Celal Yonat

Günfer Feray

Tevfik Şen

Suna Yıldızoğlu

Filiz Toprak

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