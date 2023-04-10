HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tosuncuk'un sağ kolu Osman Naim Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı! 537 bin dolar komisyon almış

Tosuncuk'un sağ kolu Osman Naim Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı! 537 bin dolar komisyon almış

10.04.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftlik Bank Kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye’ye iade edilen Osman Naim Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaya’nın ifadesinde, "Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Araç, ev alım işlerinde aracılık ettim. Bu işlerde de komisyon adı altında Mehmet Aydın’dan yaklaşık 537 bin dolar aldım. Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakam yok" dediği öğrenildi. Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tosuncuk'un sağ kolu Osman Naim Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı! 537 bin dolar komisyon almış

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi. Kaya, İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada sorgulanan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı.

'537 BİN DOLAR KOMİSYON ALDIM'

Kaya’nın polise verdiği ifadede, Mehmet Aydın’la sosyal medyada tanıştığını ve Çiftlikbank’la herhangi bir alakasının olmadığını söylediği ortaya çıktı.

Kaya'nın ifadesinde, "Mehmet Aydın ile sosyal medya üzerinden tanıştım, daha önce tanışıklığımız yoktu. Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptım. Araç, ev alım işlerinde aracılık ettim. Bu işlerde de komisyon adı altında Mehmet Aydın’dan yaklaşık 537 bin dolar aldım. Çiftlikbank ile herhangi bir ilgi ve alakam yok. Çiftlikbank kurulduğu tarihte Uruguay’daydım. Bitcoin cihazlarını bilmiyordum, alakam yoktu. Mehmet Aydın’ın insanları dolandırdığı paralarla alakalı bilgim yok. Paraguay ülkesine hiç gitmedim. Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığım yok, suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

20fa6690f82d0fd5c8d3b7b79728fcdb

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti'den aday gösterilmişti! İddialara yanıt verdi: 'Bugüne kadar sustum...'İYİ Parti'den aday gösterilmişti! İddialara yanıt verdi: 'Bugüne kadar sustum...'
AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı! AK Parti birinci parti çıktı, TİP'in oy oranında ilk yaşandı!
Kahramanmaraş ve Adana'da deprem!Kahramanmaraş ve Adana'da deprem!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın Çiftlik Bank tosuncuk

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

Listede yer almamıştı! Bakan Koca'dan yeni açıklama

Listede yer almamıştı! Bakan Koca'dan yeni açıklama

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

CHP binası önünde hareketlilik! "Seçimlerin seyrini değiştirecek hamle..."

CHP binası önünde hareketlilik! "Seçimlerin seyrini değiştirecek hamle..."

Canlı yayında oy oranlarını açıkladı! 'AK Parti birinci'

Canlı yayında oy oranlarını açıkladı! 'AK Parti birinci'

CHP seçimi kazanmayı kafasına koymuş

CHP seçimi kazanmayı kafasına koymuş

İlginizi Çekebilir

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak isterken fena yakalandı

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.