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Trabzonspor ve Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler...

04.11.2023 21:32 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Trabzonspor’a 3-2 mağlup olarak, rakibine karşı Süper Lig’de sahasındaki 26 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi. Maçın ardından paylaşım yapan Trabzonspor, sarı-lacivertlilere göndermede bulundu.

Trabzonspor ve Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler...
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabakayı 3-2 kaybeden sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic 2 gol atarken, mağlubiyete engel olamadı. Fenerbahçe, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Rakibine karşı Kadıköy’de büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, ligde son 26 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik aldı.

TRABZONSPOR'DAN FENERBAHÇE'YE YANIT

Fenerbahçe'nin maçtan 1 gün önce Tadic'in balık tuttuğu paylaşımı alıntılayan Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın videosuyla sarı-lacivertlilere yanıt verdi. Trabzonspor'un bu paylaşımı kısa süre içinde beğeni rekoru kırdı.

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GALATASARAY'DAN GÖNDERME

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Fenerbahçe maçının son düdüğü çalmasıyla birlikte bu hafta liderliğini garantileyen Galatasaray, Zaha'nın gülen fotoğrafını paylaşarak sarı-lacivertlilere göndermede bulundu.

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