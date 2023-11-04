Trabzonspor ve Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye peş peşe göndermeler...

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabakayı 3-2 kaybeden sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic 2 gol atarken, mağlubiyete engel olamadı. Fenerbahçe, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Rakibine karşı Kadıköy’de büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, ligde son 26 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik aldı.
Fenerbahçe'nin maçtan 1 gün önce Tadic'in balık tuttuğu paylaşımı alıntılayan Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın videosuyla sarı-lacivertlilere yanıt verdi. Trabzonspor'un bu paylaşımı kısa süre içinde beğeni rekoru kırdı.
Fenerbahçe maçının son düdüğü çalmasıyla birlikte bu hafta liderliğini garantileyen Galatasaray, Zaha'nın gülen fotoğrafını paylaşarak sarı-lacivertlilere göndermede bulundu.