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Trafik denetiminde ceza yedi nasıl tepki vereceğini şaşırdı: Maşallahı var her şeyi görüyor

17.11.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz’da drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde, kural ihlali yapan 6 sürücüye toplam bin 34 TL para cezası kesildi. Denetimde emniyet kemeri takmadığı için drone ile tespit edilip cezai işlem uygulanan vatandaş, ”Drone'un Maşallahı var her şeyi görüyor” dedi.

Trafik denetiminde ceza yedi nasıl tepki vereceğini şaşırdı: Maşallahı var her şeyi görüyor

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu yollarda drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kavacık köprüsü mevkiinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında trafik polislerince uygulama yapıldı. Trafikte seyir halinde olan araçları havadan görüntüleyen ekipler tarafından, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere ceza kesildi.

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mayan 5 sürücüye kişi başı 144 TL ceza kesilirken 1 sürücüye de cam filminden 314 TL cezai işlem uygulandı. Toplamda 6 sürücüye bin 34 TL ceza kesildi.

''DRONELAR MAŞALLAH HAVADA GÖRDÜ''

Trafik denetiminde emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen Hasan Ateş,” Emniyet emniyet kemerim takılı olmadığından dolayı dronelar maşallah havada gördü. Devletin elinden kaçamazsın kurtulamazsın. Emniyet kemeri her zaman için önemlidir. Devlet emniyet kemerini böyle zorunlu kılıyorsa vardır bildiği. Görüyoruz insanlar kaza yapıyorlar sıkıntı oluyor, sıkıntı yaşanıyor ama biz de işte cahilimize geldi arabada sohbet ederken takmayı unuttuk. Taksaydık daha iyi olurdu bu cezayı yemezdik” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz
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