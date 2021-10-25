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Trafik kazası sonrası kan donduran olay! Döve döve öldürdüler

25.10.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’de trafik kazasının ardından çıkan kavgada darp edilen şahıs hayatını kaybetti.

Trafik kazası sonrası kan donduran olay! Döve döve öldürdüler

Olay, gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesi kavşağında meydana geldi.

ALDIĞI DARBELER SONUCU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre, E.G. idaresindeki otomobil ile S.B.’nin kullandığı otomobil Evrensekiz beldesi kavşağında çarpıştı. Trafik kazasının ardından iki araçtaki şahıslar arasında tartışma çıktı. Bir minibüsten inen şahısların da katılmasıyla tartışma büyürken, yaşanan arbedede araçta bulunan Gökay Karaca (35) aldığı darbeler sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muratlı ilçesi Aşağısevindikli Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilen Karaca’nın ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışanların yakalanması için soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırklareli
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