Trafikte çıkan kavganın sonu felaket oldu! İki baba yanlışlıkla birbirlerinin kızlarını vurdu

8 Ekim Cumartesi günü, saat 18:00 civarında seyahat etmekte olan William Joseph Hale ve Frank Gilliard Allison, trafikte bir anlaşmazlık yaşadı. Uzun süre birbirine yakın süren ve hızlanıp, frenlemek gibi tehlike birçok hareketle sürtüşen bir süre kavgaya araçlarının camından devam ettiler.

KURŞUNLAR ÇOCUKLARA İSABET ETTİ

Birbirlerine su şişesi fırlatacak ve türlü uygunsuz davranışlarda bulunacak kadar öfkeli olan ikili, sonunda Allison'un silahını çıkarıp ateşlemesiyle kavgayı başka bir boyuta taşıdı. Kurşunun Hale'nin beş yaşındaki kızının bacağına isabet ettiği bildirildi.

Kızının vurulduğunu fark eden Hale daha da öfkelendi ve Allison'ın aracını kovalamaya başladı. Yakınlaştığı bir noktada o da silahını ateşledi ve ne yazık ki onun sıktığı kurşunlardan biri de Allison'ın 14 yaşındaki kızının sırtına isabet etti.

DEVRİYE ARACI YAKALADI

Ateş etme olaylarından kısa bir süre sonra, araçlar bir devriye arabası tarafından yakalandı. Her iki çocuk da hastaneye kaldırıldı ve babaları o akşam hızla gözaltına alındı.

HAYATİ TEHLİKE BİLDİRİLMEDİ

Allison'ın kızının, vurulma sonucu akciğeri çökmüştü. Hale'nin kızının yaralarının durumu ayrıntılı olarak açıklanmadı, ancak kızların ikisinin de hayati tehlikesi olduğuna dair bir açıklama gelmedi.

CİNAYETE TEŞEBBÜSLE SUÇLANDILAR

Mahkeme kayıtları, hem Hale hem de Allison'ın ikinci dereceden cinayete teşebbüsle suçlandığını ortaya çıkardı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken babaların ise kefaletle serbest bırakıldıkları aktarıldı.

