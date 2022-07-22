Trafikte sıkılınca aracın üzerine çıkıp twerk yapmaya başladılar! Sürücüler donup kaldı

Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen videolar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyanın gündemine yoğun trafikte araçlarının üzerine çıkarak twerk yapan kadınlar oturdu. Bu anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedilirken görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Sosyal medya kullanıcıları trafikten bunalan kadınların dans ettiği görüntülere yoğun ilgi gösterdi. Dansın sadece bir kısmını çekebilen diğer sürücülerin elde ettiği görüntüler sosyal medya kullanıcılar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.



