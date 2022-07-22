Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Trafikte sıkılınca aracın üzerine çıkıp twerk yapmaya başladılar! Sürücüler donup kaldı

Trafikte sıkılınca aracın üzerine çıkıp twerk yapmaya başladılar! Sürücüler donup kaldı

22.07.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada trafikten bunalan iki kadının hareketleri popüler olmayı başardı. Araçların milim milim hareket ettiğini gören ve aracın içinde beklemekten sıkılan kadınlar aracın üzerine çıkarak bir anda twerk yapmaya başladı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen videolar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyanın gündemine yoğun trafikte araçlarının üzerine çıkarak twerk yapan kadınlar oturdu. Bu anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedilirken görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Düğünde tanga giyen gelin, davetlilerin önünde kucak dansı yaptıSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Düğünde tanga giyen gelin, davetlilerin önünde kucak dansı yaptı

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

1

Sosyal medya kullanıcıları trafikten bunalan kadınların dans ettiği görüntülere yoğun ilgi gösterdi. Dansın sadece bir kısmını çekebilen diğer sürücülerin elde ettiği görüntüler sosyal medya kullanıcılar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada gündem oldu! Denizin ortasındaki bir sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdilerSosyal medyada gündem oldu! Denizin ortasındaki bir sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuşŞoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş
Seçtiği kıyafetler sorun oldu! “Kocalarını çalacağımı...”Seçtiği kıyafetler sorun oldu! “Kocalarını çalacağımı...”
Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...Başkasının bahçesine girdi! Pantolonunu çıkartıp soyunurken...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Seçtiği kıyafetler sorun oldu! “Kocalarını çalacağımı...”

Seçtiği kıyafetler sorun oldu! “Kocalarını çalacağımı...”

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Hemşirenin üniforması uygunsuz bulundu! “Vücut şeklim bu”

Hemşirenin üniforması uygunsuz bulundu! “Vücut şeklim bu”

Çıplak bisikletçilere öfkeli saldırı! Küfür ettikten sonra...

Çıplak bisikletçilere öfkeli saldırı! Küfür ettikten sonra...

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.