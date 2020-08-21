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Trafo gibi telefon: Samsung Galaxy M51 'yok artık' dedirten bir batarya ile geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.08.2020 10:47 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy M51'in bazı özellikleri ortaya çıktı. Samsung'un orta seviyeye konumlandıracağı söylenen yeni telefonu Galaxy M51, özellikle batarya kapasitesi ise sizi çok şaşırtacak. İşte gelen bilgilere göre Samsung Galaxy M51'in özellikleri...

Trafo gibi telefon: Samsung Galaxy M51 'yok artık' dedirten bir batarya ile geliyor!

Samsung orta seviye telefonlarında yüksek kapasiteli bataryalarla karşımıza çıkıyor. Bunun bir örneği Samsung Galaxy M30s. 6.000 mAh gücündeki bataryasıyla amiral gemisi kullanan birçok kişinin dahi dikkatini çeken Galaxy M30s, Samsung'un da en yüksek batarya kapasitesine sahip telefonuydu. Fakat bu unvan artık Samsung Galaxy M51'e geçecek gibi duruyor.

SAMSUNG GALAXY M51 BATARYASIYLA FARK YARATACAK

Samsung Galaxy M51'in bazı özellikleri sızdırıldı. Sızdırılan özelliklere göre Samsung'un yeni akıllı telefonu etkileyici bir batarya ömrü sunacak. 7,000 mAh gücünde bir bataryayla gelecek olan Samsung Galaxy M51, böylece uzun saatler boyunca kullanım imkanı sağlayacak. Fakat Samsung Galaxy M51'in sızan özellikleri bununla sınırlı değil.

Samsung Galaxy M51

İŞTE SIZINTILARA GÖRE SAMSUNG GALAXY M51'İN ÖZELLİKLERİ

Galaxy M51 iddialara göre 6,7 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile gelecek. Telefon gücünü ise Snapdragon 730G işlemcisinden alacak. Galaxy M51'in ana kamerası ise 64 MP çözünürlüğünde olacak ve 12 MP çözünürlüğünde bir geniş açılı kamera da ana kameraya eşlik edecek. Hatırlatmakta fayda var; Saydığımız özellikler henüz Samsung tarafından doğrulanmadı. Fakat 7000 mAh bataryaya sahip bir telefonun şimdiden birçok kişiyi heyecanlandırdığını söylemek yanlış olmaz.

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