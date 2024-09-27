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  4. Traktörüyle tarlaya Funda Arar'ın ismini yazmıştı! İkili bir araya geldi

Traktörüyle tarlaya Funda Arar'ın ismini yazmıştı! İkili bir araya geldi

27.09.2024 16:33
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27.09.2024 16:33
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Antalya'nın Serik ilçesinde hayranı olduğu sanatçı Funda Arar'ın adını tarlaya yazan genç, Arar ile bir araya geldi. Funda Arar, "Sosyal medyada Atakan'ın sayesinde viral olduk. Tarlası bereketli olsun" dedi.

Serik'te çiftçilik yapan Atakan Şahin, yaklaşık 10 yıl önce gittiği konserde Funda Arar'a büyük hayranlık beslemeye başladı. Arar ile birkaç kez yan yana gelip fotoğraf çektirebilen Şahin, son olarak tarlayı traktörle sürüp, Funda Arar'ın ismini yazdı. Arar hayranı olan çiftçi genç, Arar'ın ismini tarlaya yazmasının ardından sanatçı ile buluştu.

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Antalya'nın Serik ilçesinde sanatçı Funda Arar hayranı olan çiftçi genç, traktörüyle sevdiği sanatçının ismini tarlasına yazdı, ilgi odağı oldu. Yaklaşık 10 yıl önce konserine gittiği sanatçıya büyük hayranlık besleyen Şahin, “Funda Arar'a bu hayranlığım son nefesime kadar devam edecek" demişti.

"SOSYAL MEDYADA ATAKAN'IN SAYESİNDE VİRAL OLDUK"

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Magazin dünyasında ve sosyal medyada viral olan görüntüler sonrası Şahin, hayranı olduğu sanatçıyla bir araya gelme şansı buldu.

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Sanatçı Funda Arar, hayranı olduğu genç ile çektiği videoda Şahin'e teşekkür ederek, "Atakan ile nihayet birlikteyiz. Sağ olsun bütün konserlerimize geliyor. Tüm Serik halkına da selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sosyal medyada Atakan'ın sayesinde viral olduk. Tarlası bereketli olsun. Sosyal medyayı bir açtım, bir sürü mesajla karşılaştım. Ne oldu dedim. Şahaneydi, çok teşekkür ederim. Güzel bir anı oldu" açıklamasında bulundu.

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(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Funda Arar
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