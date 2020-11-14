Trakya'da alarm zilleri çalıyor: Koronavirüs artışı Türkiye ortalamasının 2 katı

Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr.Gürcan Altuğ, KYK’da 267 koronavirüs hastasının bulunduğunu, temaslıların ise evlerinde olduğuna dikkat çekti. Edirne’de 111 sağlık çalışanının koronavirüs salgınına yakalandığını vurgulayan Altuğ, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de vaka artışlarının Türkiye ortalamasının iki katı olduğunu anlattı.

Edirne’de ciddi vaka artışı olduğunun altını çizen Altuğ, “Kovid-19 testi pozitif çıkan gebe ve çocuk sayısında Edirne’de ciddi artış var” dedi.

BATI MARMARA'DA ARTIŞ TÜRKİYE ORTALAMASININ 2 KATI

Eylül ayının son haftasından itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de olgu artışlarının Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 katı olduğuna dikkat çeken Altuğ, Batı Marmara illerinde ciddi tehlike olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgının Türkiye’de ilk görülmeye başladığı tarihten itibaren günümüze kadar Edirne’de 111 sağlık çalışanının koronavirüs salgınına yakalandığını belirten Altuğ, 11 Kasım itibariyle Edirne’de Kredi Yurtlar Kurumu’nda 267 koronavirüs hastası vatandaşın bulunduğunu ifade etti.

GEBE VE ÇOCUK VAKALARI ARTIYOR

Edirne genelinde son 15 günde koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşandığının altını çizen Altuğ, Kovid-19 testi pozitif çıkan gebe ve çocuk sayısında ciddi artış yaşandığına dikkat çekti. Altuğ ayrıca, acil durum dışında büyün ameliyatların durdurulduğunu anlattı.