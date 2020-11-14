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  4. Trakya'da alarm zilleri çalıyor: Koronavirüs artışı Türkiye ortalamasının 2 katı

Trakya'da alarm zilleri çalıyor: Koronavirüs artışı Türkiye ortalamasının 2 katı

14.11.2020 12:23 | Son Güncelleme:
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Trakya'da alarm zilleri çalıyor: Koronavirüs artışı Türkiye ortalamasının 2 katı

Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, koronavirüs salgınında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ndeki son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bölgedeki vaka artışının Türkiye ortalamasının 2 katı olduğunu belirten Altuğ, Batı Marmara illerinde ciddi tehlike olduğunu ekledi.

Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr.Gürcan Altuğ, KYK’da 267 koronavirüs hastasının bulunduğunu, temaslıların ise evlerinde olduğuna dikkat çekti. Edirne’de 111 sağlık çalışanının koronavirüs salgınına yakalandığını vurgulayan Altuğ, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de vaka artışlarının Türkiye ortalamasının iki katı olduğunu anlattı.

Edirne’de ciddi vaka artışı olduğunun altını çizen Altuğ, “Kovid-19 testi pozitif çıkan gebe ve çocuk sayısında Edirne’de ciddi artış var” dedi.

BATI MARMARA'DA ARTIŞ TÜRKİYE ORTALAMASININ 2 KATI

Eylül ayının son haftasından itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de olgu artışlarının Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 katı olduğuna dikkat çeken Altuğ, Batı Marmara illerinde ciddi tehlike olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgının Türkiye’de ilk görülmeye başladığı tarihten itibaren günümüze kadar Edirne’de 111 sağlık çalışanının koronavirüs salgınına yakalandığını belirten Altuğ, 11 Kasım itibariyle Edirne’de Kredi Yurtlar Kurumu’nda 267 koronavirüs hastası vatandaşın bulunduğunu ifade etti.

GEBE VE ÇOCUK VAKALARI ARTIYOR

Edirne genelinde son 15 günde koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşandığının altını çizen Altuğ, Kovid-19 testi pozitif çıkan gebe ve çocuk sayısında ciddi artış yaşandığına dikkat çekti. Altuğ ayrıca, acil durum dışında büyün ameliyatların durdurulduğunu anlattı.

SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÖNERİLERİ SIRALADI

Salgının kontrole alınması için acilen Edirne Sınır Kapılarının bir an önce kapatılması ve şehir giriş çıkışlarına kısıtlama getirilmesi gerektiğini ile süren Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, “Sınır kapıları derhal kapatılmalıdır. Toplumsal hareketliliğin azaltılması için şehre giriş-çıkış kısıtlaması getirilmelidir. 14 gün süre ile sokağa çıkma kısıtlaması veya yasağı olmalıdır. Temel-zorunlu ve acil mal/hizmet üreten işler dışında tüm işlerde çalışmaların durdurulması olmak üzere virüsün yayılmasını azaltacak, durduracak önlemler hızla hayata geçirilmelidir” dedi.

(İHA)

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