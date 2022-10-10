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  4. Transformers'ta Optimus'u seslendiren seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya hayatını kaybetti

Transformers'ta Optimus'u seslendiren seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya hayatını kaybetti

10.10.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transformers'ta Optimus'u seslendiren ve "Ben Optimus Prime" repliği ile sesi kulaklara kazınan seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya kalp krizi nedeniyle 64 yaşında hayata veda etti.

Transformers'ta Optimus'u seslendiren seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya hayatını kaybetti

Morpheus'tan Optimus Prime'a, Clayton'dan Thanos'a yüzlerce karaktere sesiyle hayat verdi. "Ben Optimus Prime", "Ben kaçınılmazım" replikleriyle hafızalara kazınan seslendirme sanatçısı Ayhan Kahya kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Geçmişten günümüze neredeyse tüm dizi ve filmlerde sesiyle hafızalara yer edinen seslendirme sanatçısı ve dublaj yönetmeni Ayhan Kahya 64 yaşındaydı.

1958 İstanbul doğumlu olan Kahya, konservatuar eğitiminin ardından Devlet Opera ve Balesi'nde koro sanatçısı olarak kariyerine başladı.

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