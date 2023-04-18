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Transparan elbisesiyle olay olmuştu! Hadise'den yeni küvet pozları

18.04.2023 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde aşk hayatıyla adından söz ettiren Hadise verdiği pozlarla dikkat çekiyor. İddialı transparan elbisesinden sonra Hadise yeni şarkısı Feryat'ı yine küvet pozlarıyla kutladı. Hadise'yi görenler ise "Anladık iddialısın" dedi.

Transparan elbisesiyle olay olmuştu! Hadise'den yeni küvet pozları

Mehmet Dinçerler ile yaşadığı evlilikle ve boşanma süreciyle gündemden düşmeyen Hadise bir sürede Rıza Sarraf ile anılmıştı. Hadise'nin aşk hayatı kadar paylaşımları da gündeme geliyor.

Çömelme pozlarıyla dalga konusu olan Hadise transparan elbisesiyle de dikkat çekerek iddiasını ortaya koymuştu.

Evliliğinde cesur tarzı da sorun olan Hadise boşanınca özüne döndü.

Ekran Alıntısı

Hadise son olarak yeni şarkısı Feryat için küvette verdiği pozların yenilerini paylaştı. Şarkıcı paylaşımında "Hislerime, sesime ve feryadıma ortak olacağınızı biliyordum! Feryat’ı bu kadar kısa bir sürede 1 numaraya taşıdığınız için sonsuz teşekkürler!" dedi.

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Hadise'nin üstsüz küvet pozlarına "Anladık iddialısın", "Aynı pozları paylaşıp durma", "Çok güzelsin", Hep sen" yorumları geldi.

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Hadise mehmet dinçer

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