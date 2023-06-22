Transparan giyen Aybüke Pusat bikinili pozuyla mest etti! Beğeni yağdı

Geçtiğimiz günlerde Furkan Andıç ile sarmaş dolaş görüntüleri gündem olan Aybüke Pusat sosyal medya hesabındaki iddialı paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Transparan giyen Pusat bikinili pozlarıyla büyüledi.

Ünlü ismin paylaşımını beğenenler arasında Ala Tokel, Damla Sönmez ve Aslıhan Malbora da yer aldı.

Güzel oyuncunun "Venüs’ün doğuşu batışı farksız" notunu düştüğü pozlarına takipçileri "Bizim venüsümüz sensin", "Peri kızı", "Çok güzelsin", "Güzellik abidesi" notunu düştü.

25 Şubat 1995 doğumlu olan Aybüke Pusat 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra oyunculuğu adım attı.

Ünlü isim ilk olarak Medcezir dizisinde rol aldı ve Elif karakterine hayat verdi.

Söz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Aybüke Pusat, en son Sıfırıncı Gün dizisinde Nisan karakterini canlandırdı.



