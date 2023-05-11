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Transparan giyen Defne Samyeli göğüs dekolteli pozuyla büyüledi!

11.05.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haber sunuculuğunu bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan eski Türkiye güzeli Defne Samyeli sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle sık sık dikkat çekiyor. Transparan giyen Samyeli göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Transparan giyen Defne Samyeli göğüs dekolteli pozuyla büyüledi!

Bir döneme spikerlikteki başarısı ile damga vuran Defne Samyeli şimdilerde kariyerine oyuncu ve şarkıcı olarak devam ediyor. Sahne performansı ile sık sık gündem olan Samyeli sosyal medya hesabından da cesur pozlarını paylaşıyor. Ünlü isim son paylaşımında transparan kıyafeti ile poz verdi.

defne-samyeli

Tasarım bir kıyafet giyen 50 yaşındaki ünlü ismin pozları binlerce beğeni aldı.

defne-samyeli-göğüs-dekolteli-poz

Güzelliği ile dikkat çeken Samyeli'nin fotoğraflarını beğenenler arasında Özge Yağız, Derin Talu ve Deren Talu da yer aldı.

transparan-giyen-defne-samyeli

ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde rol alan Samyeli sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü ismin Instagram hesabında 863 bin takipçisi bulunuyor.

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